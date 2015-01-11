Озерчане Елена Васина и Спартак Гайсин стали бронзовым призерами областных соревнований по настольному теннису

11 марта в Челябинском ДК «Восток» прошел Чемпионат и Первенство Челябинской области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, глухих и лиц с интеллектуальными нарушениями.

В церемонии открытия приняли участие: заместитель директора областного бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Е.Г. Зинурова и старший тренер по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата М.М. Романов.

Участниками соревнований стали 116 человек, среди которых были и озерчане - Елена Васина и Спартак Гайсин, они заняли третьи места.

Победители и призёры Чемпионата и Первенства по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту глухих, спорту ЛИН были награждены памятными медалями и грамотами Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Информацию предоставил Антон Шалимов.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46242/