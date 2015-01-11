Южноуральцев приглашают на Всероссийский фестиваль «Кубок губернатора Челябинской области» по горнолыжному спорту

Восемнадцатый Всероссийский фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду «Кубок губернатора Челябинской области» 2021 пройдет 20 марта на территории ГЛК «Солнечная долина». В этом году девиз спортивного праздника – «Связь поколений – здоровый образ жизни». Фестиваль проводится с целью популяризации горнолыжного спорта и сноуборда, пропаганды здорового образа жизни. В стартах принимают участие команды любительского уровня: представители банковской сферы, властных структур, предприятий, организаций, средств массовой информации и пр. Отдельный зачет предусмотрен для юных спортсменов. Также в мероприятии участвуют дети с особенностями развития, воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты».Все участники получат памятные грамоты, а победители – уникальные медали, выполненные по эскизам медалей для чемпионов этапа Кубка мира FIS по фристайлу Audi.Самый главный приз – это сам Кубок губернатора, переходящий трофей вручается команде, представляющей один из уровней власти. Также ценные призы подготовили партнеры проекта.Помимо захватывающей спортивной части, гости насладятся теплой атмосферой, традиционно сопровождающей фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» будут выступать артисты, ди-джей, аниматоры, а развлекать всех будет ведущий, приготовивший несколько интересных конкурсов. Подать заявку на участие можно на сайте dolina.su.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области