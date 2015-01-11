В Челябинской области строятся приюты для безнадзорных животных

Комитет Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике рассмотрел вопрос об исполнении закона об ответственном обращении с животными.

Закон наделяет власти обязательствами по обращению с безнадзорными животными. Для его реализации на 2021 и на 2022—2023 годы предусмотрены субвенции в размере 30,8 миллиона рублей. На эти деньги районы и города Челябинской области должны организовать отлов животных, доставку их в приют, содержание и возврат на прежние места обитания.

За прошлый год отловлены и направлены в приюты более двух тысяч безнадзорных животных, большинство из них собаки. Животным проведена вакцинация, маркирование, стерилизация и лечение. Большинство из них были возвращены на прежние места их обитания.

«В 2020 году на вышеуказанные мероприятия из областного бюджета направлены 20,6 млн руб., в том числе на транспортировку и передачу в приюты для животных — 10,8 млн рублей и 9,7 млн рублей — на мероприятия в приютах. На 2020—2022 годы запланирована работа по организации трех государственных приютов для животных без владельцев на базе областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии Агаповского, Сосновского и Катав-Ивановского районов»,

— сообщила пресс-служба Законодательного собрания области.

Уже в апреле начнет работу приют в Агаповском районе на 500 особей. На его строительство использовано 62,3 миллиона рублей, а на содержание животных на 2021 год запланировано 18 миллионов рублей. Планируется, что приют будет обслуживать Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский районы, Магнитогорск и Локомотивный.

Свой приют с годовым оборотом 1,5 тысячи животных появится в Сосновском районе. В прошлом году здесь проведены проектно-кадастровые работы. Животные поступят на объект в следующем году.

«Приют будет обслуживать 14 муниципальных образований: Аргаяшский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Сосновский, Чебаркульский, Коркинский, Уйский, Еманжелинский, Еткульский районы, Челябинск, Копейск, Чебаркуль, Миасс»,

— пояснила пресс-служба.

В Катав-Ивановском районе в этом году будут проведены проектно-кадастровые работы. Организация приюта запланирована на 2022 год. В зону обслуживания приюта попадут Ашинский, Кусинский, Саткинский, Катав-Ивановский районы, города Златоуст, Усть-Катав и Трехгорный.

Кроме того, в Челябинской области работают 34 частных приюта. Для их финансовой поддержки из областного бюджета на 2020 год было выделено 2 миллиона рублей. Четырем приютам, которые предоставили документы в Минсельхоз, выплачены субсидии. Оказание ежегодной финансовой поддержки некоммерческим организациям будет продолжено до 2025 года.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-stroyatsya-priyuty-dlya-beznadzornykh-zhivotnykh/