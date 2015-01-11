2021-03-19YEKT14:00:00 | Губерния Елена Ямпольская поможет Челябинскому театру драмы получить деньги на модернизацию сцены Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области









Проект реконструкции сценического оборудования Челябинского театра драмы получил положительное заключение. Модернизация сцены станет следующим этапом в ходе капитального ремонта театра, сообщает министерство культуры.Председатель комитета Государственной Думы по культуре, депутат от Челябинской области Елена Ямпольская следит за ходом работ на объекте. 17 марта она заявила, что собирается добиться, чтобы Федерация выделила очередной транш - в этот раз на реконструкцию сцены челябинского театра.В прошлом году при активном участии Ямпольской Министерство культуры РФ заложило в федеральный бюджет средства на реновацию Челябинского театра драмы. По федеральной линии челябинский театр получит более 240 млн рублей на капремонт.«Местные журналисты называют это «отдельными реверансами Ямпольской в сторону области»... Попробуем сделать еще один подобный «реверанс» — на модернизацию сценического оборудования. И дай Бог любому региону побольше таких «реверансов», - сказала председатель комитета по культуре в интервью Федеральному агентству новостей.Это станет заключительным аккордом пятилетней работы Ямпольской в качестве депутата Государственной Думы от Челябинской области.«За пять лет мы настолько подружились с местной интеллигенцией, деятелями и работниками культуры, подвижниками и энтузиастами, что всю возможную помощь им я считаю своим долгом», - подчеркнула Елена Александровна. Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской областиПроект реконструкции сценического оборудования Челябинского театра драмы получил положительное заключение. Модернизация сцены станет следующим этапом в ходе капитального ремонта театра, сообщает министерство культуры.Председатель комитета Государственной Думы по культуре, депутат от Челябинской областиследит за ходом работ на объекте. 17 марта она заявила, что собирается добиться, чтобы Федерация выделила очередной транш - в этот раз на реконструкцию сцены челябинского театра.В прошлом году при активном участии Ямпольской Министерство культуры РФ заложило в федеральный бюджет средства на реновацию Челябинского театра драмы. По федеральной линии челябинский театр получит более 240 млн рублей на капремонт.«Местные журналисты называют это «отдельными реверансами Ямпольской в сторону области»... Попробуем сделать еще один подобный «реверанс» — на модернизацию сценического оборудования. И дай Бог любому региону побольше таких «реверансов», - сказала председатель комитета по культуре в интервью Федеральному агентству новостей.Это станет заключительным аккордом пятилетней работы Ямпольской в качестве депутата Государственной Думы от Челябинской области.«За пять лет мы настолько подружились с местной интеллигенцией, деятелями и работниками культуры, подвижниками и энтузиастами, что всю возможную помощь им я считаю своим долгом», - подчеркнула Елена Александровна. AzAzA 2021-03-19YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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