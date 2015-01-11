2021-03-19YEKT15:00:00 | Новости Городские новости 21 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!





Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!

Для жителей округа давно стал привычным бытовой комфорт, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяйства и предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Между тем именно вы несете на своих плечах огромный груз ответственности за жизнь всего округа. Вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей. Вы стараетесь сделать все от вас зависящее, чтобы покупатели и клиенты оставались довольны обслуживанием в магазинах, кафе и салонах, химчистках, мастерских по ремонту одежды и обуви, ателье, на заправках и в сервисных центрах. Ваша работа всегда на виду, каждый из нас ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

От вас требуются большие знания, ответственность, самоотдача, терпение и умение общаться с людьми. Со своей стороны, клиенты умеют ценить уважительное отношение к себе и часто выбирают тех, кто им помогает, кто проявляет понимание и чуткость.

Вы постоянно повышаете свой профессиональный уровень и стремитесь к высокой деловой культуре. Это видим мы, это чувствуют собственники жилья и потребители ваших услуг. В округе, несмотря на характерные для ваших отраслей трудности, есть успешные практики, когда предприятия и организации действуют активно и профессионально, занимаются модернизацией инфраструктуры и добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.

Желаем вам стабильности, осуществления планов, больших успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наш мир стремительно меняется: в сферу бытового сервиса и ЖКХ активно проникают цифровые технологии, возникают новые профессии и специальности, неуклонно растут требования к качеству и скорости оказания услуг. Но суть вашей работы остается прежней: дарить людям уют и тепло, хорошее самочувствие и настроение. От ваших умений, ответственности и профессионализма напрямую зависит качество жизни людей в городах и селах, комфорт и безопасность наших земляков. И, конечно, не стоит забывать о том, что ЖКХ и сфера бытовых услуг составляют весомую часть экономики Челябинской области, давая основу для дальнейшего развития нашего региона.

Желаю ветеранам и сотрудникам предприятий, всем самозанятым работникам сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер





Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального хозяйства!

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

На Ваших плечах лежит огромная ответственность - делать жизнь людей комфортной, современной, быстро реагировать на проблемы, молниеносно принимать эффективные решения, от которых зависит качество жизни граждан.

В любое время дня и ночи, в любую погоду специалисты жилищно-коммунальной сферы на своем посту и делают все, чтобы люди могли пользоваться всеми благами цивилизации.

Вы выбрали одну из важнейших профессий, которая требует высокого профессионализма, ответственности, терпения, неравнодушия.

Искренне благодарю Вас за добросовестный труд!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, довольных и благодарных жильцов!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов

Информация предоставлена: Для жителей округа давно стал привычным бытовой комфорт, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяйства и предприятий общественного питания и бытового обслуживания.Между тем именно вы несете на своих плечах огромный груз ответственности за жизнь всего округа. Вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей. Вы стараетесь сделать все от вас зависящее, чтобы покупатели и клиенты оставались довольны обслуживанием в магазинах, кафе и салонах, химчистках, мастерских по ремонту одежды и обуви, ателье, на заправках и в сервисных центрах. Ваша работа всегда на виду, каждый из нас ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.От вас требуются большие знания, ответственность, самоотдача, терпение и умение общаться с людьми. Со своей стороны, клиенты умеют ценить уважительное отношение к себе и часто выбирают тех, кто им помогает, кто проявляет понимание и чуткость.Вы постоянно повышаете свой профессиональный уровень и стремитесь к высокой деловой культуре. Это видим мы, это чувствуют собственники жилья и потребители ваших услуг. В округе, несмотря на характерные для ваших отраслей трудности, есть успешные практики, когда предприятия и организации действуют активно и профессионально, занимаются модернизацией инфраструктуры и добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.Желаем вам стабильности, осуществления планов, больших успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!Наш мир стремительно меняется: в сферу бытового сервиса и ЖКХ активно проникают цифровые технологии, возникают новые профессии и специальности, неуклонно растут требования к качеству и скорости оказания услуг. Но суть вашей работы остается прежней: дарить людям уют и тепло, хорошее самочувствие и настроение. От ваших умений, ответственности и профессионализма напрямую зависит качество жизни людей в городах и селах, комфорт и безопасность наших земляков. И, конечно, не стоит забывать о том, что ЖКХ и сфера бытовых услуг составляют весомую часть экономики Челябинской области, давая основу для дальнейшего развития нашего региона.Желаю ветеранам и сотрудникам предприятий, всем самозанятым работникам сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального хозяйства!Дорогие друзья!Поздравляю Вас с профессиональным праздником!На Ваших плечах лежит огромная ответственность - делать жизнь людей комфортной, современной, быстро реагировать на проблемы, молниеносно принимать эффективные решения, от которых зависит качество жизни граждан.В любое время дня и ночи, в любую погоду специалисты жилищно-коммунальной сферы на своем посту и делают все, чтобы люди могли пользоваться всеми благами цивилизации.Вы выбрали одну из важнейших профессий, которая требует высокого профессионализма, ответственности, терпения, неравнодушия.Искренне благодарю Вас за добросовестный труд!Желаю крепкого здоровья, благополучия, довольных и благодарных жильцов!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-19YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: 12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые представители сферы торговли, ветераны и заслуженные работники от ...

18 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жили ...

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания населения и ...

15 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения и жили ... {comments_news}