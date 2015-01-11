Челябинская область – серебряный призер X Всероссийских зимних сельских спортивных игр

В Перми завершились Всероссийские зимние сельские игры, по итогам которых сборная команда Челябинской области заняла второе место в командном зачете, уступив только хозяевам соревнований, сообщает минспорт.В программу X Всероссийских зимних сельских спортивных игр-2021 вошли соревнования по семи видам спорта: состязания спортивных семей, лыжные гонки, шашки, шахматы, троеборье дояров, троеборье механизаторов, полиатлон. В соревнованиях приняли участие 44 региона Российской Федерации.Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», победителями соревнований среди спортивных семей стала семья Гордиянко из Пластовского района. Совсем немного уступила победителям семья Огурцовых из Кусинского района. Бронзу в троеборье дояров взяли Михаил Липп и Евгений Трошин из Красноармейского района. А в личном первенстве Евгений Трошин завоевал золотую медаль.Достойно выступили южноуральцы и в других видах программы. Так, шахматисты Иван Фролов и Альмира Айткулова заняли четвертое место. Такой же результат у шашистов Александра Ярушина и Татьяны Пятковой. Все они из Еткульского района. В троеборье механизаторов шестое место заняли Олеся Зайкова и Надежда Рахматулина. Лыжники Антон Зайков, Александр Очеретный и Анастасия Рябова из Увельского района заняли итоговое пятое место и стали четвертымти в лыжной эстафете.Таким образом, по итогам всех соревнований Челябинская область в командном зачете уступила только хозяевам соревнований. Замкнули тройку призеров спортсмены из Курганской области.Напомним, Всероссийские зимние сельские игры проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в национальный проект «Демография», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами игр являются Минспорта России, Минсельхоз РФ и ДСО «Урожай». Зимние игры проходят раз в два года. Впервые они состоялись в 2003 году. Следующие сельские игры, уже летние, пройдут в этом году в Пензе.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области