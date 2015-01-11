Спасатели предупреждают: будьте внимательными, проходя под крышами и карнизами домов

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует.
Резкие перепады температуры воздуха приводят к образованию сосулек, наледи на крышах домов и внезапному сходу снежных масс на тротуар.
В целях предупреждения несчастных случаев, травм, связанных со сходом снега с крыш, рекомендуем быть более внимательными, проходя под крышами и карнизами домов. Личный автотранспорт рекомендовано парковать на достаточном расстоянии от строений.
Уважаемые родители!
Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Объясните детям опасность игр под карнизами домов.