20 марта 2021 года на горнолыжном курорте в Миассе прошел 18 кубок губернатора Челябинской области командных соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду

Студенческие отряды проводников Челябинской области начали обучение по профессии. Молодежь ожидает два месяца интенсивного освоения теории и практики, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.

В этом году курсы пройдут в очно-заочном формате. В программу включены лекции и выполнение домашнего задания, а также практические занятия и прохождение промежуточного и итогового тестирования.Более 200 студентов узнают правила перевозки пассажиров и грамотного ведения профессиональной документации, ознакомятся с правилами эксплуатации оборудования вагона, а также с техническим устройством поезда в целом. Эти знания понадобятся им для обеспечения безопасности движения поезда и проезда пассажиров.«Ребята долго ждали этого момента, и он настал. Мы начали активную работу в подготовке к третьему трудовому семестру 2021 года, и уже запустили обучение студентов по профессии «Проводник пассажирского вагона». После такого большого промежутка ребята не утратили огонек в глазах, это очень радует. Общими усилиями мы сделаем это лето лучшим!» – комментирует куратор студенческих отрядов проводников Челябинской области Ирина Денисова.По окончании курса молодые люди должны будут сдать экзамен. После успешного подтверждения квалификации они смогут выйти в свои первые самостоятельные рейсы и погрузиться в работу проводника пассажирского вагона.Несмотря на то, что в прошлом году студентам не удалось поработать проводниками на железной дороге, на летний сезон 2021 уже есть запрос от работодателя. Планируется, что молодежь будет трудиться в поездах дальнего следования южного направления.[gallery] Подробнее