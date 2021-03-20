20 марта 2021 года на горнолыжном курорте в Миассе прошел 18 кубок губернатора Челябинской области командных соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду

От Озёрска в этих соревнованиях выступили три команды по горным лыжам из 5 человек:
Управления по ФКиС Озерского городского округа ,
УКС(Уральские кабельные сети)
и команда ФГУП "ПО" Маяк.
Среди команд средств массовой связи и банков Команда Уральские кабельные сети в составе: Баранов Евгений, Степанова Нина, Степанов Андрей, Сурнин Владислав, Зырин Иван - заняла 3 место.
Среди команд глав администраций и управлений команда управления комитета по физической культуре и спорту Озерского городского округа в составе : Зырина Ольга, Васильев Владимир, Лыткин Сергей, Логинов Игорь, Кулешов Владимир. Им досталось 4 место.
Среди команд предприятий команда х/к «МАЯК» в составе : Ветлосемина Ирина, Усольцев Егор, Верховод Евгений, Гришин Константин, Марченко Георгий - заняла 2 место.
Поздравляем наших спортсменов. И напомним, что все они тренируются на Горнолыжном комплексе Егоза/Кыштым!