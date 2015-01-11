» Южноуральцы отмечены благодарственными письмами Общественной палаты РФ за участие в акции «Мое детство — война»

Подведены итоги общероссийской акции «Мое детство — война». Члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению приняли решение направить благодарственные письма лидерам акции, посвященной детям войны. В их числе есть и представители Челябинской области, сообщают организаторы.Акция «Мое детство — война» проходила в течение Года памяти и славы при поддержке членов Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат. Участники публиковали видеоролики с воспоминаниями детей войны — всего их оказалось 1476. На канале проекта ролики посмотрели более 186 тысяч человек, а в социальных сетях — почти полмиллиона. В создании видеороликов принимали участие ученические, творческие, трудовые и профсоюзные коллективы. По словам членов оргкомитета, большую активность проявили жители малых городов и сельских поселений. Благодаря волонтерам о тихом подвиге их земляков — детей войны, жителей станиц, сел и деревень — узнал весь мир.В прямом эфире была проведена интеллектуальная олимпиада, темой которой стали судьбы детей войны, а также произведения искусства, посвященные военному детству. Материалом для создания большинства вопросов стали энциклопедические статьи, созданные волонтерами акции — участниками двух туров конкурса биографических статей «Мое детство — война». Авторы опубликовали в интернете более трех тысяч статей о маленьких героях большой войны, которые работали на фронте и в тылу, чем приближали победу над фашистской Германией. Имена 25 победителей конкурса видеороликов с воспоминаниями детей войны стали известны 19 февраля, во время трансляции итогового мероприятия акции. Среди них есть южноуральцы. Светлана Байтекова из села Уйского Челябинской области стала лидером по количеству просмотров созданных ею видеороликов о детях войны https://youtu.be/o2HddHYCfZI.Кроме того, победителями конкурса видеороликов о детях войны в Уральском федеральном Округе стали сотрудники МУК «Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района»: Елена Любимова, Александр Гулин, Ольга Сидорова. Они подготовили видеоролики о детях войны: Геннадии Петровиче Болотникове https://youtu.be/mAsAb4lLqCs, Анне Михайловне Граборовой https://youtu.be/jlX2YwbHE6k, Рудольфе Ивановиче Пухлякове https://youtu.be/-FtscHzaars, Иде Петровне Киселевой https://youtu.be/9Er10fVZIYM. Волонтеры посвятили свои медиапроекты людям, чье детство пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны.«Не устаю удивляться, восхищаться и радоваться тому, какой отклик получен на наше обращение, на наше приглашение участвовать в этой акции. Многие из вас посвятили свою волонтерскую работу созданию коротких фильмов с воспоминаниями ваших бабушек и дедушек, первых учителей и наставников», — отметил, обращаясь к участникам, инициатор акции, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.Секретарь ОП РФ Лидия Михеева, заместитель Секретаря ОП РФ Александр Школьник, председатели комиссий ОП РФ Елена Цунаева и Ирина Великанова отметили важный вклад участников акции в сохранение исторической памяти, в формирование связи поколений, а также необходимость системной работы при поддержке всех заинтересованных министерств и ведомств по внедрению подобных междисциплинарных проектов в школах. «В 2021 году конкурс видеороликов завершен, итоги акции подведены. Но сейчас, пока мы еще имеем такую возможность, каждому из нас важно воздать дань уважения поколению детей войны добрыми словами, вниманием, помощью в решении бытовых вопросов. В 2021 году по инициативе членов Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению и членов Общероссийской ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи проведение акции будет продолжено», — добавил Леонид Шафиров.Информация об официальном старте акции и условиях ее проведения будут опубликованы на сайте Общественной палаты России, а также на сайте оператора акции www.glory-gallery.ru.