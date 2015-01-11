» Пожарные и муниципальные спасатели провели совместные учения

22 марта, в 10:12 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от диспетчера службы «01» поступило сообщение о пожаре на складе тканей в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом».

Это сценарий совместных тренировочных пожарно-тактических учений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» и Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» на объекте с массовым пребыванием людей (согласно инструкции о порядке взаимодействия подразделений).

В ходе учений спасателями была проведена проверка помещений на наличие людей в условиях ограниченной видимости. Найден один пострадавший, проведена его эвакуация из здания.

Информация и фото Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа».