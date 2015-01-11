К концу рабочей недели в Челябинской области потеплеет до +8

Синоптики обещают потепление в Челябинской области.

Днем 25 марта воздух прогреется до +5. Будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный ветер с переходом на северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.

В ночь на 26 марта температура опуститься до 8 градусов ниже нуля, в горах – до 13. Днем столбики термометров покажут +8. Неустойчивый ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с.

https://dostup1.ru/society/K-kontsu-rabochey-nedeli-v-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-8_135488.html