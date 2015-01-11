Замначальника Налоговой инспекции Наталья Валерьевна Домашних о декларационной кампании 2021 (видео)

В Чесменском районе откроется еще один средовой музей: в мае возле села Редутово появится казахская юрта с окружением. Юрта станет третьим национальным жилищем в экскурсионно-познавательном маршруте «Тысячелетия Великой Степи» в дополнение к уже существующим Татарскому дому в Редутово и Казачьему дому в поселке Черноречье Троицкого района, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.



Подробнее