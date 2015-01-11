Замначальника Налоговой инспекции Наталья Валерьевна Домашних о декларационной кампании 2021 (видео)

23 марта 2021 года в 16.27 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от девочки с сообщением, что напротив дома № 47 по ул. Набережная в озере тонет ее брат Подробнее
В Чесменском районе откроется еще один средовой музей: в мае возле села Редутово появится казахская юрта с окружением. Юрта станет третьим национальным жилищем в экскурсионно-познавательном маршруте «Тысячелетия Великой Степи» в дополнение к уже существующим Татарскому дому в Редутово и Казачьему дому в поселке Черноречье Троицкого района, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.
С начала 2021-го года стартовала декларационная кампания. Кто и в какие сроки обязан предоставить декларацию по форме 3НДФЛ, рассказывает заместитель начальника Налоговой инспекции Наталья Валерьевна Домашних.