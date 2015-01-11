Историю южноуральских театров покажут в мультимедийном «Зеркале сцены»

К Международному дню театра в челябинском мультимедийном парке «Россия – Моя история» откроется уникальная выставка «Зеркало сцены». Экспозиция, в основу которой легли интересные архивные документы, расскажет об истории появления и становлении 16 театров Южного Урала, сообщает пресс-служба парка.У посетителей парка появится возможность окунуться в историю театров Челябинской области - от Магнитогорска до Верхнего Уфалея. Также в рамках выставки особое внимание будет уделено Областному фестивалю профессиональных театров «Сцена», который в этом году состоится уже в 31-й раз. А с помощью шлемов виртуальной реальности каждый сможет побывать на подмостках величайших театральных сцен мира.«Исторический парк – это место, где оживает история, и ничто так ярко не отражает ожившую историю, как театр. У каждого театра тоже есть своя история, неповторимая, уникальная, – рассказывает директор мультимедийного парка «Россия – Моя история» Денис Кузнецов. – На выставке «Зеркало сцены» наши зрители погрузятся в эту неповторимую историю театров, окажутся за кулисами ведущих театров Челябинской области и действительно увидят себя в зеркале сцены. Благодаря современным технологиям посетителей ждет немало сюрпризов, например, специальная VR-программа». Также в рамках выставки будет запущен Театрально-исторический марафон «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории». В программе этого регионального фестиваля спектакли театров Челябинской области, а также театрализованные читки пьес и вербатим-проекты, подготовленные профессиональными актерами и режиссерами Южного Урала.Выставка проводится с 26 марта по 26 апреля по инициативе министерства культуры Челябинской области, организатор – Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.
Источник: Мультимедийный парк «Россия – Моя история»