Озерские студенты участвуют в обсуждениях проектов благоустройства

Участие в конкурсе, по словам специалиста управления капитального строительства и благоустройства администрации Александры Ивановой, даст возможность округу получить дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий. В нынешнем конкурсе примут участие 80 муниципалитетов с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек.
По условиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, при формировании пакета документов на конкурс должны быть учтены пожелания жителей. На одной из встреч со студентами и преподавателями ОТИ НИЯУ МИФИ Александра Иванова предложила озвучить свои пожелания: что можно установить вокруг пруда, какие объекты и малые архитектурные формы в этом месте должны быть. Участники встречи были вовлечены в живой диалог. Разделившись на группы и разобрав схемы территории пруда, студенты и преподаватели предлагали свои варианты благоустройства этой общественной территории.
- Есть желание кататься на роликах, поэтому нужен прокат роликов, велосипедов и гироскутеров. Тем более, когда проспект Карла Маркса приведут в порядок, насколько я знаю, там предусмотрены дорожки для велосипедистов и роллеров, и можно будет кататься не только в парке, но и на проспекте, - говорит студент ОТИ Александр.
От молодых людей и преподавательского состава прозвучали предложения организовать возле пруда зоны отдыха для детей и взрослых, разместить скамейки с навесами от дождя и осадков, установить уличные тренажеры для занятий физкультурой, очистить пруд, разбить клумбы, проложить дорожки вокруг пруда для прогулок, установить светодиодное освещение. Все варианты будут рассмотрены при создании проекта благоустройства территории вокруг пруда.
Кроме участия в конкурсе, Озерский городской округ с 26 апреля по 30 мая станет участником голосования за проекты благоустройства на 2022 год. Оно пройдет на портале 74.gorodsreda.ru.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа