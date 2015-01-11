2021-03-26YEKT07:00:00 | Губерния Более тысячи южноуральских школьников посмотрели фильм «Отряд Таганок» Источник: постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской области









На Южном Урале продолжается широкомасштабный показ фильма «Отряд Таганок», снятого по мотивам произведения классика советской литературы, народного поэта Башкортостана Мустая Карима. При поддержке постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области ленту уже посмотрели в 23 городах и сельских населенных пунктах региона.



Сеансы прошли в кинотеатрах Челябинска, Карталов, Аргаяша, Агаповки, Красногорского, Межозерного, Миасского, Озерска, Пласта, Троицка, Увельского. Помощь в их организации оказал Челябинский областной киноцентр имени С. А. Герасимова.



Киномобиль киностудии «Башкортостан» уже побывал в школах, поселковых клубах и Дворцах культуры Аргаяшского, Кунашакского районов. С 30 марта по 1 апреля запланированы показы в Сосновском районе, Миассе, Симе и Аше.По словам представителя киностудии «Башкортостан» Азамата Тимергазина, по состоянию на 25 марта фильм посмотрели более 1 200 тысячи детей и взрослых южноуральцев.«Это самый масштабный прокат фильмов, выпущенных киностудией “Башкортостан” и “Аскарфильм”. Сюжет фильма вдохновляющий и захватывающий. Мальчишки из небольшого аула после просмотра фильма “Тимур и его команда” создали свой отряд, чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет. Школьники и взрослые смотрят с большим интересом, буквально на одном дыхании. После просмотров мы слышим самые положительные отзывы и рекомендации», - прокомментировал Азамат тимергазин.Учитель башкирского языка из школы №8 города Челябинска Зимфера Шафранская отмечает, что кинокартина носит поучительный характер и полезна для детей особенно школьного возраста.«В фильме затронуты проблемы детской дружбы и отношений между ребятами, поведения в коллективе: какая должны быть дружба, как вести себя с друзьями. Рассматривается понятие “нечестного поступка”. Если поступил нечестно, то герои дают знать товарищу, что так нельзя себя вести, - уточнила она. - Просмотр фильма можно сравнить как с новым вдохом в период пандемии, когда мы соскучились по таким простым походам в кино. Хотелось бы поблагодарить представителя Республики Башкортостан Руслана Абдуллина за приглашение детей из нашей школы на такое замечательное мероприятие».Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Руслан Абдуллин отмечает, что фильм пропитан духом патриотизма к своей малой родине, а также знакомит зрителей с традициями и ценностями башкирского народа.







Источник: постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской областиНа Южном Урале продолжается широкомасштабный показ фильма «Отряд Таганок», снятого по мотивам произведения классика советской литературы, народного поэта Башкортостана Мустая Карима. При поддержке постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области ленту уже посмотрели в 23 городах и сельских населенных пунктах региона.Сеансы прошли в кинотеатрах Челябинска, Карталов, Аргаяша, Агаповки, Красногорского, Межозерного, Миасского, Озерска, Пласта, Троицка, Увельского. Помощь в их организации оказал Челябинский областной киноцентр имени С. А. Герасимова.Киномобиль киностудии «Башкортостан» уже побывал в школах, поселковых клубах и Дворцах культуры Аргаяшского, Кунашакского районов. С 30 марта по 1 апреля запланированы показы в Сосновском районе, Миассе, Симе и Аше.По словам представителя киностудии «Башкортостан», по состоянию на 25 марта фильм посмотрели более 1 200 тысячи детей и взрослых южноуральцев.«Это самый масштабный прокат фильмов, выпущенных киностудией “Башкортостан” и “Аскарфильм”. Сюжет фильма вдохновляющий и захватывающий. Мальчишки из небольшого аула после просмотра фильма “Тимур и его команда” создали свой отряд, чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет. Школьники и взрослые смотрят с большим интересом, буквально на одном дыхании. После просмотров мы слышим самые положительные отзывы и рекомендации», - прокомментировал Азамат тимергазин.Учитель башкирского языка из школы №8 города Челябинскаотмечает, что кинокартина носит поучительный характер и полезна для детей особенно школьного возраста.«В фильме затронуты проблемы детской дружбы и отношений между ребятами, поведения в коллективе: какая должны быть дружба, как вести себя с друзьями. Рассматривается понятие “нечестного поступка”. Если поступил нечестно, то герои дают знать товарищу, что так нельзя себя вести, - уточнила она. - Просмотр фильма можно сравнить как с новым вдохом в период пандемии, когда мы соскучились по таким простым походам в кино. Хотелось бы поблагодарить представителя Республики Башкортостан Руслана Абдуллина за приглашение детей из нашей школы на такое замечательное мероприятие».Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Руслан Абдуллин отмечает, что фильм пропитан духом патриотизма к своей малой родине, а также знакомит зрителей с традициями и ценностями башкирского народа. Источник: постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской области AzAzA 2021-03-26YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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