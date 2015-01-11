В Кадастровую палату Челябинской области за прошлый год поступило более 1 800 обращений граждан

В Кадастровой палате по Челябинской области работники анализируют поступившие обращения граждан. Исходя из полученных данных, можно заключить, с какими проблемами чаще всего сталкиваются клиенты ведомства. За прошедший год в учреждение поступило более 1 800 обращений граждан, в основном южноуральцев интересовали вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости.В Кадастровую палату по Челябинской области за 2020 год поступило более 1 800 обращений граждан, что на 5,6% меньше, чем в 2019 году (более 1 930 обращений). Как показывает анализ обращений, в основном, южноуральцев интересуют вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости (67,2 %), а именно, порядок осуществления кадастрового учета и регистрации прав, предоставления информации из ЕГРН, процедура исправления реестровых (технических) ошибок и др. Также востребованными являются вопросы по кадастровой оценке объектов недвижимости — более 220 поступивших обращений (12,3%).«Кадастровая палата — это современное открытое клиентоориентированное ведомство, поэтому работа с заявителями является приоритетным в учреждении — комментирует и.о. директора Кадастровой палаты по Челябинской области Альфия Янбердина. — Работа с обращениями позволяет выявить наиболее актуальные вопросы и потребности заявителей и служит одним из основных способов взаимодействия с гражданами». В настоящее время для удобства граждан существует несколько способов обращения в Кадастровую палату по Челябинской области:



при личном обращении (личный прием ведут директор, заместитель директора — главный технолог, начальники, заместители начальников и ведущие инженеры территориальных отделов);







почтовым отправлением по адресу: 454081, г. Челябинск, участок 1 ЧЭМК, д. 1;







на адрес официальной электронной почты: filial@74.kadastr.ru;







путем заполнения специальной формы на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru: раздел «Обратная связь» — «Обращения онлайн»).



Кроме того, для оперативного получения консультации по вопросам о порядке оказания государственных услуг Росреестра работает Единая телефонная справочная служба Кадастровой палаты по Челябинской области: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365).