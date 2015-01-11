Такого не было давно: прогноз погоды в Челябинской области на лето

Погода на Урале удивляет с самого начала 2021 года: экстремальные морозы и снегопады чередовались с необыкновенно теплыми для зимы днями. Однако с наступлением тепла, судя по оценкам специалистов, аномалии не прекратятся.

Большая волна тепла должна накрыть Урал, согласно расчетам, уже в апреле. Но затронет она не все регионы. Температура выше нормы, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается в основном на Среднем и Северном Урале – в Свердловской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Пермском крае.

При этом на севере Уральского федерального округа ожидается и повышенное количество осадков. А вот Челябинскую область аномалии не заденут: здесь основные показатели будут в пределах климатической нормы – от +2 до +4 градусов и около 27 миллиметров осадков.

Аномальный тренд продолжится на Урале и в мае, однако его границы сместятся к северу. Так, в зону повышенной температуры в этом месяце не попадет не только Челябинская область, но и соседний Екатеринбург. Таким образом, в этих регионах столбики термометров будут колебаться от +12 до +17 градусов.

Жители северных районов смогут порадоваться – необычное для этих мест тепло в мае сохранится, а вот количество осадков по сравнению с апрелем вернется к норме.

В июне тепловая аномалия начнет покидать Урал, перемещаясь в сторону Сибири. В Челябинской и Свердловской областях в среднем будет около +16+18 градусов.

Впрочем, на северо-востоке УрФО прогнозируют температуру выше нормы. Причем жителям этих мест, вероятно, стоит заранее подготовиться к засухе, потому что там же предполагается и заметный дефицит осадков – их будет гораздо меньше, чем в июне 2020-го.

В июле аномальная жара может настигнуть северные районы Урала – главным образом, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ. Вероятность этого составляет около 60 %.

И если на Среднем Урале природных катаклизмов в середине лета не намечается, то Челябинскую область могут накрыть сильные дожди – уровень осадков на значительной части территории региона будет сильно превышать климатическую норму. Температура же при этом будет оставаться в привычных для этого времени года значениях – в среднем +18+19 градусов, хотя в отдельные дни, конечно, возможны и повышения до +30 градусов.

В августе же аномальное тепло полностью покинет Урал, сосредоточившись на севере Сибири. В большинстве регионов УрФО средняя температура составит около +16 градусов.

Вместе с тем, обильные дожди, начавшиеся еще в июле, в этом месяце, согласно прогнозу, будут лишь усиливаться. Осадки выше нормы распространятся не только по Челябинской области, но затронут Курганскую и Свердловскую, а также соседнюю Башкирию. Это будет значительно отличаться от лета прошлого года, когда данные районы, напротив, поразила засуха.

К сентябрю сильные дожди на Урале должны прекратиться. Но при этом южные районы, в том числе и Челябинскую область, накроет новой волной тепла, идущей из Центральной России и Приволжья. Здесь температура будет гораздо выше обычного для начала осени (норма в этом месяце для Южного Урала не превышает в среднем +12 градусов), так что жители могут вполне рассчитывать на комфортное и длительное бабье лето.

Добавим, что устойчивые и достаточно высокие плюсовые температуры, по прогнозам, должный прийти на Урал не раньше середины апреля. Так, в Челябинской и Свердловской областях столбики термометров в дневные часы поднимутся до +11+12 градусов к 15-16 апреля.

https://www.cheltv.ru/prognoz-pogody-na-leto/