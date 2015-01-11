2021-03-29YEKT09:00:00 | Губерния Десять тысяч южноуральцев снизили кадастровую стоимость своей недвижимости в комиссии при Управлении Росреестра Источник: Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области









В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области на протяжении практически девяти лет для заявителей работает комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости недвижимого имущества. За это время, обратившись в нее, около 10 тысяч южноуральцев снизили кадастровую стоимость более 16,5 тысяч объектов.Наряду с оказанием государственных услуг по постановке на кадастровый учет и госрегистрации прав и сделок с объектами недвижимого имущества Росреестр предоставляет своим заявителям предусмотренную законодательством возможность досудебного снижения кадастровой стоимости недвижимого имущества. Функционирование данного механизма доступно в ходе обращения в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такие специальные комиссии созданы в территориальных органах ведомства во всех регионах России.При Управлении Росреестра по Челябинской области комиссия действует с октября 2012 года и проводит свои заседания на постоянной основе. В рамках действия ограничительных мер в период пандемии коронавирусной инфекции работа комиссии не прекращалась, а перешла в дистанционный формат. Деятельность комиссии востребована у граждан и юридических лиц, не согласных с размером кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости, которая была установлена по результатам массовой кадастровой оценки. Об этом говорят итоги работы по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.Следует сказать, что Челябинская область занимает лидирующие позиции среди других территориальных органов Росреестра в Уральском федеральном округе по количеству заявлений в комиссию от желающих оспорить кадастровую стоимость недвижимости. С начала работы и по 2020 год включительно в комиссию при челябинском Управлении Росреестра поступило около 13 тысяч обращений от южноуральцев, практически по 10 тысячам заявлений были приняты решения о снижении оспариваемой кадастровой стоимости до уровня рыночной, а это свыше 16, 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Из них только за прошедший год в результате рассмотрения комиссией принятых обращений более 700 граждан и юридических лиц снизили кадастровую стоимость 902 объектов.Напомним, до конца 2021 году в комиссию Управления Росреестра по Челябинской области еще можно обращаться по вопросам снижения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (ОКС). Начиная с 1 января 2023 года, полномочия по пересмотру кадастровой стоимости недвижимого имущества, находящегося на территории региона, будут переданы бюджетному учреждению «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области», а до указанной даты пересмотреть кадстоимость недвижимости возможно в комиссии, действующей при областном министерстве имущества. Источник: Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской областиВ Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области на протяжении практически девяти лет для заявителей работает комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости недвижимого имущества. За это время, обратившись в нее, около 10 тысяч южноуральцев снизили кадастровую стоимость более 16,5 тысяч объектов.Наряду с оказанием государственных услуг по постановке на кадастровый учет и госрегистрации прав и сделок с объектами недвижимого имущества Росреестр предоставляет своим заявителям предусмотренную законодательством возможность досудебного снижения кадастровой стоимости недвижимого имущества. Функционирование данного механизма доступно в ходе обращения в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такие специальные комиссии созданы в территориальных органах ведомства во всех регионах России.При Управлении Росреестра по Челябинской области комиссия действует с октября 2012 года и проводит свои заседания на постоянной основе. В рамках действия ограничительных мер в период пандемии коронавирусной инфекции работа комиссии не прекращалась, а перешла в дистанционный формат. Деятельность комиссии востребована у граждан и юридических лиц, не согласных с размером кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости, которая была установлена по результатам массовой кадастровой оценки. Об этом говорят итоги работы по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.Следует сказать, что Челябинская область занимает лидирующие позиции среди других территориальных органов Росреестра в Уральском федеральном округе по количеству заявлений в комиссию от желающих оспорить кадастровую стоимость недвижимости. С начала работы и по 2020 год включительно в комиссию при челябинском Управлении Росреестра поступило околоот южноуральцев, практически побыли приняты решения о снижении оспариваемой кадастровой стоимости до уровня рыночной, а это свышенедвижимого имущества. Из них только за прошедший год в результате рассмотрения комиссией принятых обращений более 700 граждан и юридических лиц снизили кадастровую стоимость 902 объектов.Напомним, до конца 2021 году в комиссию Управления Росреестра по Челябинской области еще можно обращаться по вопросам снижения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (ОКС). Начиная с 1 января 2023 года, полномочия по пересмотру кадастровой стоимости недвижимого имущества, находящегося на территории региона, будут переданы бюджетному учреждению «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области», а до указанной даты пересмотреть кадстоимость недвижимости возможно в комиссии, действующей при областном министерстве имущества. AzAzA 2021-03-29YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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