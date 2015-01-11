Более 35 тысяч сведений об объектах культурного наследия России внесено в госреестр недвижимости в 2020 году

По всей стране продолжается масштабная работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных об объектах культурного наследия. В 2020 году специалисты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты Росреестра включили в ЕГРН более 35 тысяч сведений об объектах, представляющих историческую и культурную ценность для нашей страны. Эксперты назвали тройку регионов-лидеров по количеству внесенных в реестр объектов культурного наследия.В минувшем году госреестр недвижимости пополнился сведениями о 18,9 тыс. объектов культурного наследия, 13 тыс. границ территорий объектов культурного наследия и 3,3 тыс. зон охраны объектов культурного наследия. Всего в ЕГРН содержится более 76 тыс. сведений о памятниках истории и культуры народов России, более 43 тыс. границ территорий объектов культурного наследия и 11,4 тыс. зон их охраны.«Объекты культурного наследия представляют особую историческую ценность не только для жителей регионов, в которых они находятся, но и для всего населения Российской Федерации. Они являются неотъемлемой частью культурного наследия и подлежат защите с целью их сохранения для будущих поколений. Поэтому одной из важнейших задач является государственная охрана этих объектов, их учет и сохранность», – прокомментировал и.о. начальника Управления по связям с общественностью Федеральной кадастровой палаты Росреестра Евгений Мохин.Эксперты Кадастровой палаты определили тройку регионов-лидеров по количеству внесенных в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия. Возглавляет рейтинг Республика Башкортостан, которая внесла в ЕГРН в 2020 году 9 729 сведений. Среди них границы таких территорий объектов культурного наследия федерального значения, как Килимовский дворец, Мавзолей Хусейн-бека, Мавзолей Тура-хана, Мавзолей Малый кэшэнэ и Мавзолей Бэндэ-бикэ.Вторую позицию занимает Ростовская область, которая включила в реестр недвижимости 4842 данных о достопримечательностях региона. В частности, в ЕГРН были учтены Храм Казанской иконы Божией Матери и Свято-Троицкий Храм, старинное здание центра информационных технологий, а также здание железнодорожного вокзала в Азовском районе, который является объектом культурного наследия регионального значения.Замыкает тройку лидеров Московская область, которая в минувшем году пополнила ЕГРН 1529 сведениями. В их числе следующие объекты культурного наследия федерального и регионального значения: Ансамбль жилых палат и двух жилых домов, расположенный в г. Серпухов; Собор благоверного князя Александра Невского, входящий в состав Ансамбля Александровского женского монастыря; церковь Преображения Господня; церковь Успения Пресвятой Богородицы.Единый государственный реестр недвижимости ежегодно пополняется сведениями о тысячах объектов, возраст которых исчисляется сотнями лет. Своевременное внесение полных и достоверных сведений о таких объектах позволяет предотвратить нарушение законодательства при планировании застройки территорий и предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.Эксперты отмечают, что зачастую в исторических зданиях могут располагаться офисные помещения, банки, кафе, магазины и т.д. Арендаторы таких помещений должны соблюдать ряд требований по сохранению облика используемого объекта, установленных в охранном обязательстве. Немаловажную роль в этом процессе играет наличие в ЕГРН полных и достоверных сведений о нем.Оперативно проверить, входит ли конкретный земельный участок в зону охраны или защитную зону объекта культурного наследия можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Общедоступные сведения об объектах недвижимости можно получить, заказав выписку из ЕГРН через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты или на официальном сайте Росреестра. Такой документ является источником достоверной и объективной информации о недвижимости и имеет юридическую силу.