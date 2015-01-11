Более 50 тысяч южноуральцев уже переболели COVID-19

В Челябинской области еще 133 человека за сутки заразились новой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 56 тысяч 383 случая заболевания. 50 тысяч 123 местных жителя уже переболели COVID-19, еще 3 891 человек продолжают лечение. Из госпиталей за сутки выписали 199 пациентов.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 5 человек, от других причин — 3 человека»,

— сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Южноуральцам за время пандемии провели более 1,8 миллиона исследований на коронавирус, за сутки было сделано 6 547 тестов.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19, за минувшие выходные привиться от коронавируса в ТРК пришли более 350 челябинцев.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/bolee-50-tysyach-yuzhnouraltsev-uzhe-pereboleli-covid-19/