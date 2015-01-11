» Завершился второй этап чемпионата по проектному управлению на Кубок губернатора Челябинской области PMCup

Источник: пресс-служба ЮУрГУВ санатории «Карагайский бор» прошел второй тур XII Открытого чемпионата по проектному управлению на Кубок губернатора Челябинской области PMCup.Для участия во втором туре чемпионата были отобраны 20 команд представителей школ Челябинской области (Челябинск, Озерск, село Борисовка, Аша, Троицк, поселок Смеловский, Миасс, Трехгорный, Копейск). Школьники во главе с педагогами-руководителями команд получили знания по проектному управлению развитием бизнеса, что позволит в дальнейшем доработать представленные ранее концепции до состояния проекта и подготовить их к защите на третьем этапе чемпионата.Помимо профессиональных мастер-классов для школьников были организованы олимпиада по обществознанию и информатике, игра «Что? Где? Когда?», интерактивная игра «Рыночное развитие бизнеса», а также экономический квест «Сила мысли и скорость». Результаты по некоторым мероприятиям пойдут в общий зачет командам и повлияют на их итоговый рейтинг.Финальный этап выезда – краш-тест проектов. Участникам представилась возможность в режиме Elevator Pitch представить свои идеи на суд экспертов и получить рекомендации по качественной доработке проектов.После завершения выездного этапа чемпионата участникам необходимо доработать свои идеи с учетом полученных новых знаний и с участием куратора-студента представить проект на очной защите в Челябинске 23 апреля.Генеральным спонсором чемпионата является Сбербанк РФ, партнеры чемпионата – Национальная ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Группа компаний «Проектная практика», АО «PricewaterhouseCoopers Audit», инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области, Профком ЮУрГУ.