Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В связи с обильным таянием снега на территории Челябинской области возможно подтопление жилых домов, административных зданий, садовых домиков, находящихся в низинах, а также вблизи водоемов.

Правила поведения при угрозе подтопления и подтоплении дворовых территорий:

· принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

· очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

· закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

· освободить подвалы от имущества и продовольствия;

· предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

· заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

Телефон экстренных служб - 112