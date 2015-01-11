Завершилось Командное первенство Озерского городского округа по шахматам среди учащихся до 18 лет

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 28 человек, представители образовательных организаций №№ 33, 23, 21, 30, 39, 32, 24, 27 и двое участников дошкольного возраста.

Одержала верх команда школы №32, ведомая капитаном Калиным Егором, одним из сильнейших юных озерских шахматистов, неоднократным призером городских соревнований.

На два очка отстала от лидера сборная команда школы №30 и Лицея №39, в которой капитан Слукинова Алена внесла наибольший вклад, при том сыграла в ничью с Калиным Егором.

Третьей стала сборная команда школ №№24 и 27, в которой «первую скрипку» играла Трифонова Ирина. В последнем туре она, играя на первой доске с представителем школы №23 капитаном команды Елькиным Климом, смогла одержать победу, что принесло перевес на одно очко, которое позволило занять команде итоговое 3 место. Отметим, что победа была одержана в окончании, когда на доске находилось четыре ферзя, не частое явление в шахматной партии.

В итоге, Лицей №23 занял 4 место, набрав 11 очков.

Итоговые места распределились следующим образом:

I место - школа №32 (с результатом 19,5 очков),

II место - сборная школы №30 и Лицея №39 (17,5 очка),

III место - сборная команда школ №№24 и 27 (12 очков).

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению по физической культуре и спорту за помощь в проведении соревнований.

Информация Шахматной федерации Озёрского городского округа.