2021-04-01YEKT10:00:00 | Губерния Экскурсии на предприятия, круглые столы, тематические выставки: 290 мероприятий запланировано в рамках Дней службы занятости Источник: ГУ по труду и занятости населения Челябинской области









1 апреля в Челябинской области стартует ежегодное мероприятие - Дни службы занятости. Получить онлайн-консультации можно будет, позвонив на телефоны или отправив обращение на электронную почту территориальных Центров занятости населения. Также пройдут традиционные мероприятия с соблюдением санитарных мер.По словам организатора акции – Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, основными целями проведения подобных мероприятий являются повышение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, повышение эффективности взаимодействия с работодателями, органами местного самоуправления и социальными партнерами.В течение апреля в Челябинской области будут работать 77 телефонов службы занятости населения для граждан и работодателей, пройдет 48 тематических горячих линий. Жители Челябинской области получат возможность задать вопросы о получении поддержки государства в сложной ситуации потери работы, решении проблем трудоустройства. Работодатели смогут проконсультироваться о мерах государственной поддержки, участии в дополнительных мероприятиях службы занятости населения.Запланировано проведение 290 мероприятий, включающих выставки, занятия по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки граждан.Так, например, 1 апреля в Троицке пройдет профориентационная экскурсия в местную телерадиокомпанию. С 1 по 4 апреля школьники Еткульского района примут участие в конкурсе рисунков «Я выбираю профессию». 5 апреля для студентов ГБПОУ «ЮЭТ» (г. Южноуральск) состоится профориентационная игра «Азбука трудоустройства». В этот же день в городской библиотеке Чебаркуля пройдет тематическая выставка «Сто дорог – одна твоя».19-23 апреля в ЦЗН города Трехгорный будет работать тематическая выставка о востребованных профессиях на рынке труда «Вектор нужности». 26 апреля безработные граждане Агаповского района встретятся с представителями управления социальной защиты населения, чтобы узнать условия заключения социального контракта. 27 апреля в Нагайбакском районе пройдет круглый стол совместно с представителями МФЦ, Пенсионного фонда для безработных граждан по вопросам самозанятости и возможности применения специального налогового режима.Помимо этого, в рамках Дней службы занятости будут организованы ярмарки вакансий и учебных мест, дни открытых дверей, работа выездных консультационных пунктов. Жители Челябинской области получат возможность задать интересующие вопросы специалистам по трудоустройству.Подробнее о мероприятиях, проходящих в рамках Дней службы занятости, можно прочитать на сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области www.szn74.ru Источник: ГУ по труду и занятости населения Челябинской области1 апреля в Челябинской области стартует ежегодное мероприятие - Дни службы занятости. Получить онлайн-консультации можно будет, позвонив на телефоны или отправив обращение на электронную почту территориальных Центров занятости населения. Также пройдут традиционные мероприятия с соблюдением санитарных мер.По словам организатора акции – Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, основными целями проведения подобных мероприятий являются повышение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, повышение эффективности взаимодействия с работодателями, органами местного самоуправления и социальными партнерами.В течение апреля в Челябинской области будут работать 77 телефонов службы занятости населения для граждан и работодателей, пройдет 48 тематических горячих линий. Жители Челябинской области получат возможность задать вопросы о получении поддержки государства в сложной ситуации потери работы, решении проблем трудоустройства. Работодатели смогут проконсультироваться о мерах государственной поддержки, участии в дополнительных мероприятиях службы занятости населения.Запланировано проведение 290 мероприятий, включающих выставки, занятия по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки граждан.Так, например, 1 апреля в Троицке пройдет профориентационная экскурсия в местную телерадиокомпанию. С 1 по 4 апреля школьники Еткульского района примут участие в конкурсе рисунков «Я выбираю профессию». 5 апреля для студентов ГБПОУ «ЮЭТ» (г. Южноуральск) состоится профориентационная игра «Азбука трудоустройства». В этот же день в городской библиотеке Чебаркуля пройдет тематическая выставка «Сто дорог – одна твоя».19-23 апреля в ЦЗН города Трехгорный будет работать тематическая выставка о востребованных профессиях на рынке труда «Вектор нужности». 26 апреля безработные граждане Агаповского района встретятся с представителями управления социальной защиты населения, чтобы узнать условия заключения социального контракта. 27 апреля в Нагайбакском районе пройдет круглый стол совместно с представителями МФЦ, Пенсионного фонда для безработных граждан по вопросам самозанятости и возможности применения специального налогового режима.Помимо этого, в рамках Дней службы занятости будут организованы ярмарки вакансий и учебных мест, дни открытых дверей, работа выездных консультационных пунктов. Жители Челябинской области получат возможность задать интересующие вопросы специалистам по трудоустройству.Подробнее о мероприятиях, проходящих в рамках Дней службы занятости, можно прочитать на сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области www.szn74.ru AzAzA 2021-04-01YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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