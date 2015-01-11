» Хирурги ЧОДКБ первыми на Урале провели сложнейшую операцию на поджелудочной железе

Источник: пресс-служба ЧОДКБСпециалисты Челябинской областной детской клинической больницы провели операцию девочке с врожденным панкреатитом.«Первые приступы начались еще в сентябре. Ребенок мучился от боли. За это время мы четыре раза лежали в ЧОДКБ, соблюдали строжайшую диету, но приступы повторялись. Было непонятно, как жить дальше, – ведь это не жизнь, а существование», – рассказывает мама девочки.В ЧОДКБ ребенку провели полный комплекс обследований для подтверждения диагноза. Медикаментозное лечение ненадолго облегчало боль, но полностью приступы не купировало. Было принято решение провести резекцию головки поджелудочной железы.Команда хирургов () провела в операционной больше четырех часов.«Операции на поджелудочной железе считаются одними из самых сложных – она выделяет секрет, который разъедает все вокруг. Только клиники самого высокого класса работают с этим органом. И мы подошли к этому. Считаю, что наша команда блестяще провела операцию», – отметил Николай Ростовцев.Хирурги успешно провели операцию, сейчас пациентка чувствует себя отлично и уже отправилась домой.