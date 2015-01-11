» Творческий конкурс «Моя малая Родина» ждет работ от юных жителей Челябинской области

Центр культурно-информационной деятельности при поддержке регионального фонда изучения наследия П.А. Столыпина проводит Открытый конкурс творческих работ «Моя малая Родина». Заявки от участников принимаются по 30 июня, сообщают организаторы.Цель конкурса – воспитание чувства патриотизма среди подрастающего поколения, активной гражданской позиции, ответственности, внимательного отношения к природе, человеку и культурным ценностям. Возраст участников – от 5 до 18 лет включительно.Конкурс проводится на территории Челябинска и области в три этапа:- 1-й этап – с 22 марта по 30 июня – прием заявок и творческих работ участников;- 2-й этап – с 1 по 31 июля – работа жюри конкурса. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» управления культуры администрации Челябинска, сайте МБУК «ЦКИД»;- 3 этап – точная дата, время и место будут сообщены дополнительно – торжественное награждение победителей в рамках празднования Дня города Челябинска.Тема конкурса – «Моя малая Родина». Работа может быть посвящена одному из направлений: Челябинск (или населенный пункт Челябинской области) – спортивный, культурный, трудовой, исторический, люди Челябинска (или населенного пункта Челябинской области), Год науки и технологий в Челябинске (или населенном пункте Челябинской области).К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы (автором работы должен быть один человек). От одного участника на конкурс может быть представлена только одна работа, выполненная в любой технике исполнения: публицистика (в виде эссе, статей, очерков и др.), изобразительное искусство (в том числе коллажи, графика и компьютерная графика), все виды декоративно-прикладного искусства, фотография.Конкурсные работы и заявки (форма – Приложение 1) принимаются в электронном виде (отсканированные/сфотографированные) по e-mail:zayavka-2014@mail.ru (в письме необходимо указать название конкурса, Ф.И.О. участника, место учебы, возраст).Жюри выберет победителей конкурса (1, 2, 3 место в каждой номинации и возрастной категории). Победители получают дипломы и подарки от Регионального общественного фонда изучения наследия П.А.Столыпина. За участие в конкурсе по запросу участников предусмотрены электронные грамоты.В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны изменения. Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» управления культуры администрации Челябинска, официальном сайте МБУК «ЦКИД».ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЯВКА