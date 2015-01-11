Алексей Текслер подвел итоги борьбы с коррупцией в 2020 году

1 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Помимо собственно борьбы с мздоимством участники обсудили еще несколько вопросов.
По данным пресс-службы губернатора, основной темой совещания стала все же борьба с коррупцией.
«Значительная часть уголовных дел, возбужденных на территории области по коррупционным основаниям в прошлом году и с начала текущего года, инициирована по материалам проверок региональных органов внутреннего финансового контроля. Это подчеркивает принципиальную и непримиримую позицию областной власти в отношении любых нарушений закона»,
— заявил Алексей Текслер.
Участники совещания подвели итоги выездных проверок в муниципалитетах, прошедших в прошлом году. Напомним, один из самых громких результатов такая проверка дала в Верхнем Уфалее: по материалам ревизии областной Контрольно-счетной палаты, прошедшей в конце 2020 года, в городе возбуждено уже четыре уголовных дела по фактам разных махинаций с бюджетными средствами.
Губернатор поставил перед комиссией задачу в 2021 году держать на особом контроле реализацию национальных проектов: под эти мероприятия выделяются именно что бюджетные деньги, за расходованием которых необходим строгий контроль. Кроме того, коррупциогенной сферой являются государственные и муниципальные закупки, причем зачастую даже не по злому умыслу исполнителей.
«К сожалению, в ряде случаев государственные, муниципальные заказчики затягивают с оформлением конкурсных процедур, а затем начинают форсировать эти процессы, что нередко приводит к нарушениям»,
— считает Алексей Текслер.
Отдельно глава региона обратил внимание на сроки подготовки проектно-сметной документации социально значимых объектов: здесь гонка со временем также нередко приводит к нарушениям.
https://www.1obl.ru/news/politika/aleksey-teksler-podvel-itogi-borby-s-korruptsiey-v-2020-godu/