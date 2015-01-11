Деловые объединения – важные участники работы по улучшению делового и инвестклимата Челябинской области

Для формирования благоприятных условий ведения бизнеса в Челябинской области региональное правительство выстроило эффективный диалог со всеми деловыми объединениями. Большую роль в этой работе играет Южно-Уральская торгово-промышленная палата. Важные вехи этого сотрудничества отметила министр экономического развития Наталья Лугачева в ходе III конференции ЮУТПП.«Выражаю благодарность всем членам палаты и ее руководителю Федору Лукичу Дегтяреву – за постоянную поддержку и важные инициативы! – сказала министр. – ЮУТПП приняла активное участие в разработке Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 г. Но особую ценность наша дружба приобрела в непростой период пандемии, когда правительство Челябинской области при поддержке деловых объединений сумело оперативно отреагировать на серьезные вызовы времени».Наталья Лугачева напомнила, что одновременно с реализацией антикризисных мер по поручению губернатора Алексея Текслера Челябинская область в 2020 году участвовала в выработке предложений в проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост и долгосрочные структурные изменения в экономике. Минэкономразвития региона организовало сбор предложений от всех органов власти и предпринимательского сообщества, а ЮУТПП стала одним их самых активных участников этой работы, направив более 35 инициатив.Полезны компетенции Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и как ведущего института межрегионального и международного сотрудничества. Во взаимодействии правительства Челябинской области с палатой только за последние 5 лет проведено более 40 значимых мероприятий с представителями более чем 20 стран – как на территории Челябинской области, так и за рубежом, в онлайн и офлайн формате.«Онлайн-формат организации международных встреч стал особенно популярным в 2020 году. Наше министерство и ЮУТПП в ручном режиме работали с предприятиями по поиску зарубежных партнеров и новых экспортных ниш. В том числе благодаря этому, несмотря на пандемию коронавируса, мы не допустили существенного снижения экспорта региона. Его объем снизился всего на 3% к уровню 2019 года. Тогда как в УрФО зафиксировано снижение на 28 процентов, а по России – почти 21%», – комментирует Наталья Лугачева.Совместно с ЮУТПП продолжается работа по реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», а также по улучшению делового климата региона через внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. В том числе благодаря сотрудничеству с палатой, в 2020 году достижение показателей целевых моделей составило 98%, что превышает средний показатель по УрФО (96%) и по России в целом (87%).Как подчеркнула министр, работа в тесной связке продолжится по всем направлениям. Так, уже сейчас совместно с палатой готовится визит официальной и деловой делегации Челябинской области в Ташкент во главе с заместителем Губернатора Челябинской области Егором Ковальчуком – для участия 5–7 апреля в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане».