Алексей Текслер вошел в топ-15 самых влиятельных губернаторов России

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало очередной рейтинг влияния глав регионов России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам марта поднялся на три позиции и впервые вошел в топ-15 руководителей субъектов федерации.

Как сообщает руководитель АПЭК политолог Дмитрий Орлов, главные причины роста влиятельности Алексея Текслера — его работа на Днях Челябинской области в Совете Федерации 29—31 марта и инициативы по финансовому обеспечению регионов, озвученные на совещании у президента РФ Владимира Путина 31 марта.

В числе прочих Дмитрий Орлов отмечает предложение Текслера о разработке долгосрочного механизма целевого кредитования регионов из федерального бюджета. Напомним, глава Челябинской области предложил предоставлять такие кредиты субъектам федерации только под строгим контролем и исключительно на развитие инфраструктуры. В АПЭК полагают, что эта инициатива особенно актуальна, так как федеральные власти ставят перед регионами задачу по развитию маршрута «Европа — Западный Китай». Решение этого вопроса напрямую связано с развитием инфраструктуры регионов.

Напомним, в конце марта Алексей Текслер во главе делегации Южного Урала принял участие в Днях Челябинской области в Совете Федерации. Губернатор, его заместители, профильные министры и руководители Заксобрания области приняли участие в заседаниях десяти комитетов СФ, на которых обсуждался опыт южноуральцев в создании городских агломераций, благоустройстве городов, развитии экономики муниципалитетов и решении других актуальных вопросов.

https://www.1obl.ru/news/politika/aleksey-teksler-voshel-v-top-15-samykh-vliyatelnykh-gubernatorov-rossii/