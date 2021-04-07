Участники «Большой перемены» совершат спортивный забег в поддержку 60-летия первого полета человека в космос

10 апреля в рамках традиционной акции «Добрая суббота» участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» совершат спортивный забег с дистанцией 1 961 метр.Акция «Выше только звезды» пройдет в регионах России в преддверии Дня космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство.Авторами идеи провести спортивный забег в поддержку 60-летия первого полета человека в космос предложили победители «Большой перемены» Даниял Шабанов из Дагестана и Артем Аветисян из Камчасткого края, также к ним присоединился участник нового сезона конкурса, пятиклассник Матвей Анискин из Республики Башкортостан.«Полет Юрия Гагарина – это легендарное событие для всего мира, именно поэтому мы с ребятами «Большой перемены» предложили провести по всей стране акцию, которая покажет, что мы, современные школьники, помним и гордимся подвигом нашего соотечественника. Спортивный забег – это отличный способ показать, что мы все стремимся быть быстрее, выше и сильнее, и прекрасная возможность провести выходные с пользой вместе со своими близкими», – отметил Даниял Шабанов.Поставить свой собственный рекорд может каждый: к забегу с дистанцией в 1 961 метр приглашаются школьники, их родители и педагоги.Фото и видео проведенных забегов участники акции смогут опубликовать в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами #ДобраяСуббота #ВышеТолькоЗвезды #БольшаяПеремена.