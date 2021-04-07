В ДТДиМ прошел муниципальный фестиваль художественного творчества детей–инвалидов «Семь цветов у радуги»

Цель фестиваля - содействие процессу реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов посредством искусства, а также обеспечение им равных возможностей в творческой деятельности. Тема фестиваля: «Как прекрасен этот мир!».

Многоцветие детских коллективов и участников наилучшим образом отражало название нашего фестиваля детского творчества "Семь цветов у радуги". О своих мыслях и мечтах дети пели, выражали их в стихах озерских поэтов, говорили о любви, дружбе, солнце и большой Планете детства.

Эти чувства нашли отражение и в выставке детского творчества. Посетителей радовали рисунки, поделки из бумаги, природного материала, выжигание и работы из бересты. Красочная экспозиция стала хорошим обрамлением праздничного концерта.

А началось всё с раннего утра, когда во дворце зазвенели голоса участников детских садов. Детская непосредственность, артистизм и обаяние вызвали всеобщий восторг и умиление.

Второе отделение было предназначено для участников клуба "Наши дети" и коррекционных школ. По традиции, фестиваль открыл театральный коллектив "Наши дети". Ярким подарком для всех участников и зрителей стал спектакль "Чиполлино" итальянского писателя Джанни Родари, столетие которого отмечается в октябре этого года.

Все выступления были интересны, каждый артист был награждён заслуженными аплодисментами. Два часа незабываемых впечатлений, творческого общения, радостных эмоций и чувств пролетели незаметно. Под дружные аплодисменты каждый участник фестиваля со сцены получил подарки.

Подводя итоги фестиваля, его организаторы оказались едины во мнении: пусть из года в год летит на творческой волне светлая и радостная Планета детства, и каждый год фестиваль "Семь цветов у радуги" открывает новые имена, новые надежды. Надежды на то, что творческий потенциал его участников не иссякнет, праздник обязательно повторится и каждый из нас научится радоваться и дарить улыбку миру так, как делают это дети!

Информация и фото МБУ ДО «ДТДиМ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46491/