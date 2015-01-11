«Маяк» вновь поможет Озерску в ремонте дорог

В настоящее время с градообразующим предприятием уже заключены контракты на ремонт картами в посёлках Метлино и Новогорный. Подрядчик планирует приступить к работе после майских праздников.

15 марта управлением капитального строительства и благоустройства администрации были заключены контракты с ФГУП «ПО «Маяк» на ремонт участка дороги протяжённостью 700 метров на ул. Совхозной в посёлке Метлино. Также будут отремонтированы дороги по ул. Октябрьской и ул. Парковой в посёлке Новогорный, на каждой из этих улиц планируется обновить более 200 метров асфальтового покрытия. К работе подрядчик приступит сразу после майских праздников.

Текущий ремонт дорог после весенней распутицы идёт уже сейчас, он выполняется силами подрядных организаций, которые осуществляют работы по содержанию улично-дорожной сети (ИП Таланина И.Я и ИП Вострякова М.В)

Самый разгар дорожных работ приходится на период с мая по сентябрь. Ремонт картами в общей сложности охватит порядка 9 километров дорожного полотна. На карточный ремонт в Озерском городском округе в этом году выделено почти 57 млн рублей. Большая часть средств (54 млн рублей) направлены в округ из регионального бюджета, 3 млн рублей – из местного бюджета. Ремонтировать улицы будут как в старой, так и в новой частях Озёрска, а также в посёлках Метлино и Новогорный.

Напомним, что в прошлом году производственное объединение «Маяк» стал главным подрядчиком по ремонту дорог в Озерском городском округе. Градообразующее предприятие располагает собственным новым асфальтобетонным заводом. В минувшем сезоне подготовка к запуску завода была завершена уже в середине апреля. 20 апреля 2020 года «Маяк» выдал первую продукцию, за первый месяц работы на ремонт дорог было поставлено 5000 тонн асфальта.

Фото из архива. Ремонт ул. Береговая в Метлино.











Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа