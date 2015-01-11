«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует

Уважаемые жители округа!

• на водоемах округа начался процесс таяния льда. Обращаем ваше внимание на то, что весенний лед непрочен;

• несоблюдение правил безопасности на водных объектах в весенний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Уважаемые родители!

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!

• Объясните детям, что игры на весеннем льду опасны для жизни!

Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно

звоните 112 с сотового телефона.