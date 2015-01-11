Министерство культуры Челябинской области подведет итоги работы за 2020 год

Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской областиЗавтра в Челябинске состоится заседание коллегии областного министерства культуры, где будут подведены итоги прошедшего года и поставлены задачи на 2021 год.Минувший год для учреждений культуры был непростым в связи с пандемией. Сфера культуры оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей: снижение показателей произошло из-за того, что значительную часть времени учреждения были закрыты или работали в условиях ограничений, а многие мероприятия пришлось отменить. В то же время сложные условия подтолкнули к переосмыслению приоритетов, заставили освоить новые навыки для работы в онлайн-режиме, новые способы и формы взаимодействия с потребителями. Культурная жизнь в Челябинской области продолжалась по всем направлениям.Кроме того, в минувшем году удалось модернизировать и укрепить материально-техническую базу учреждений культуры. Можно сказать, что область охватил настоящий строительный бум: 49 учреждений было отремонтировано. В рамках нацпроекта «Культура» завершен масштабный ремонт Молодежного театра и началось преобразование Челябинского театра кукол. В этом сезоне принял зрителей обновленный Магнитогорский драматический театр, полным ходом ведется ремонт Челябинского театра драмы, приводятся в порядок школы искусств, дома культуры, библиотеки.Пандемия способствовала формированию цифровой среды – образовательной, музейной, библиотечной, театрально-концертной. Минувший год стал годом перемен, который показал, что работать по-старому уже нельзя. Одной из основных задач, которая стоит перед ведомством, – это дальнейшее освоение электронных форматов, создание условий для улучшения этого процесса.