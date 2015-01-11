На Южном Урале все больше женщин присоединяется к проекту «Успешная мама – счастливая семья!»

В Челябинской области благотворительная организация «Истории хороших дел» реализует социально значимый проект «Успешная мама – счастливая семья!». Стартовавший два месяца назад проект для женщин, имеющих детей до 14 лет, продолжает доказывать свою востребованность, сообщают организаторы.Занятия на курсах, прослушивание публичных лекций и участие в мастер-классах позволяет активным и предприимчивым мамам повысить профессиональные компетенции. Количество зарегистрированных участниц онлайн- и офлайн-мероприятий уже превышает 100 человек. Особенно радует активность слушательниц в сети интернет. Удобство просмотра лекций и тренингов в режиме удаленного доступа для женщин, занятых домашними делами и воспитанием детей, неоспоримо. Для большего удобства организаторы выкладывают часть лекций на своем видеоканале Истории Хороших Дел#istorii174. Уже размещено более 10 лекций и тренингов по ароматерапии, искусству стиля, СММ-продвижению и смарт-проектированию.В 2021 году жительницы Челябинской области бесплатно обучаются по профессиональным программам «Имидж и стиль», «Профессиональный фотограф», «Ландшафтный дизайн», «СММ-продвижение», «Основы медиации». Группы обучения были сформированы очень быстро. Но участницы, не попавшие в группы, не унывают и активно осваивают цифровые платформы для получения новых знаний. К сожалению, охрана интеллектуальной собственности на авторские методики преподавания не позволяет выкладывать все материалы курсов и тренингов в открытый доступ, но создатели проекта надеются на продолжение программы и расширение числа групп.Социально значимый проект «Успешная мама – счастливая семья!» выполняется в рамках программы «Статус: Онлайн», реализуемой в России Благотворительным фондом развития филантропии «КАФ» совместно с ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Партнером проекта выступает челябинское Общество «Знание».