2021-04-10YEKT11:00:00 | Новости Городские новости «Волшебство звука» вновь в Озерске 7 и 8 апреля в Детской музыкальной школе №1 состоялись прослушивания в рамках VIII Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука». Для нашего города этот проект уже стал «родным»: с каждым годом он привлекает новых талантливых участников.

В 2020 году конкурс и Всероссийская летняя творческая школа не состоялись из-за пандемии. В этом году в прослушиваниях приняли участие 87 юных музыкантов: они показывали свои достижения в десяти номинациях.

Их выступления оценивало именитое жюри, в состав которого вошли известные музыканты – лауреаты Международных конкурсов Дмитрий Онищенко (фортепиано), Мария Смердова (фортепиано), Иван Иванов (скрипка), Иосиф Пуриц (баян).Фестиваль-конкурс проходит в десяти регионах России и направлен на выявление новых музыкальных талантов. Уникальность конкурса состоит в том, что лучшие выступления участников конкурса отмечаются Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова, специальными призами, путевками в Летнюю творческую школу «Волшебство звука».

В Озерске «Волшебство звука» завершилось настоящим праздником музыки, который состоялся во Дворце культуры «Маяк»: концертом членов жюри конкурса.

С приветственным словом к участникам фестиваля и зрителям обратился заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

- К нам приехали наши друзья, которые стали нам родными. Они ради приезда в Озерск сдвигают свои творческие планы, и даже концерты за рубежом. Это люди, которые помогают нам, учат наших детей. Все их регалии я назвать не могу, они попросту не уместятся в наш творческий вечер. Мы всегда им рады, это чудная команда, и сегодня будет звучать прекрасная музыка в исполнении дорогих для нас людей.

В исполнении гостей прозвучали произведения Л. Бетховена, П.Чайковского, Н. Паганини, Б. Бартока, С. Рахманинова, А. Пьяццолла. Все выступления были разные по характеру, но их объединяло невероятное исполнительское мастерство, трепетное отношение к музыке. Зал ликовал, взрывался аплодисментами и криками «браво!» под впечатлением от блестящего выступления.

После концертной программы музыканты поделились впечатлениями от конкурса и концерта:

- В этом году конкурс и все, что происходит сейчас, стало совершенно особенным. Еще чуть больше года назад происходящее воспринималось как что-то прекрасное, но довольно обычное, что всегда есть в нашей жизни и никуда не может деться. После известной ситуации, когда мы вновь имеем возможность выйти на сцену, выступать перед нашей любимой публикой, слушать замечательных детей, которые учатся в Озерске, теперь это воспринимается совершенно по-новому, как очень ценное, дорогое и близкое для нас. Ребята-участники молодцы, несмотря на то, что значительная часть учебного года прошла в дистанционном формате, они показали высокий уровень.

В конкурсе участвовали потрясающие оркестры, мы познакомились с хором ДК «Маяк». То количество конкурсантов, которое было подготовлено, не может не восхищать. Мы счастливы, что преподаватели, дети отнеслись к проведению конкурса очень серьезно. А еще у вас замечательная публика, правильно понимающая музыку. Когда видишь горящие глаза в зале, чувствуешь отдачу зала, испытываешь при этом самые прекрасные эмоции!

Фото Владимира Беляева.



















Информация предоставлена: В 2020 году конкурс и Всероссийская летняя творческая школа не состоялись из-за пандемии. В этом году в прослушиваниях приняли участие 87 юных музыкантов: они показывали свои достижения в десяти номинациях.Их выступления оценивало именитое жюри, в состав которого вошли известные музыканты – лауреаты Международных конкурсов(фортепиано),(фортепиано),(скрипка),(баян).Фестиваль-конкурс проходит в десяти регионах России и направлен на выявление новых музыкальных талантов. Уникальность конкурса состоит в том, что лучшие выступления участников конкурса отмечаются Международным благотворительным фондом, специальными призами, путевками в Летнюю творческую школу «Волшебство звука».В Озерске «Волшебство звука» завершилось настоящим праздником музыки, который состоялся во Дворце культуры «Маяк»: концертом членов жюри конкурса.С приветственным словом к участникам фестиваля и зрителям обратился заместитель председателя Собрания депутатов округаВ исполнении гостей прозвучали произведения. Все выступления были разные по характеру, но их объединяло невероятное исполнительское мастерство, трепетное отношение к музыке. Зал ликовал, взрывался аплодисментами и криками «браво!» под впечатлением от блестящего выступления.После концертной программы музыканты поделились впечатлениями от конкурса и концерта:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-10YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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