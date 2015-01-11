Мишустин утвердил порядок приобретения лекарств для тяжелобольных детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы, в которых утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, которым необходима помощь фонда «Круг добра», созданного по инициативе президента России. Соответствующие документы размещены на сайте правительства РФ.
Согласно постановлениям, в России будет создан информационный ресурс, который войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Там будут собраны все заявки регионов и заявления родителей на определенные лекарства, а также размещен перечень заболеваний, с которыми работает фонд «Круг добра».
«Потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда „Круг добра“ на основе заявок от регионов. Закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями»,
— говорится в пояснительной записке.
Если же ребенок, которому необходимо лекарство, находится на амбулаторном лечении, то родители смогут забрать препарат либо в больнице, либо в аптеке по бесплатному рецепту.
Напомним, фонд «Круг добра» финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/mishustin-utverdil-poryadok-priobreteniya-lekarstv-dlya-tyazhelo-bolnykh-detey/