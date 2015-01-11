Южноуральцев приглашают принять участие в четвертом конкурсе «Лидеры России» в треке«Информационные технологии»

В этом году «ДШИ№8» им. Ю.Г. Суткового г. Челябинска стала участницей национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда». Благодаря этому в школу уже поступили качественные, профессиональные музыкальные инструменты: ученические и концертный аккордеоны, кларнеты, клавишные гусли, маримба - ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона, цифровое пианино, настольные синтезаторы.

Преподаватель по классу духовых и ударных инструментов Николай Гурьев, увидев четырех октавную маримбу сказал: «Именно о таком инструменте для своих учеников я мечтал всю жизнь».В ближайшее время из Тулы прибудут ученические и концертный баяны. А ближе к августу в школу приедут его Величество Рояль и акустическое пианино марки «Рубинштейн». Все инструменты имеют Российское происхождение и приобретены непосредственно на фабриках-производителях этих инструментов. Огромные изменения ждут кабинеты теоретических дисциплин и хоровой класс. Совсем скоро здесь появятся интерактивные панели и интерактивные комплексы, которые сделают занятия еще более насыщенными и интересными. «Нам, педагогам нужно обязательно пройти курсы повышения квалификации по работе с такой сложной техникой, – говорит преподаватель по классу теоретических дисциплин Валентина Адамова. – Таким образом мы сумеем раскрыть все возможности этих дидактических новинок».В проведении конференций, педагогических советов, научно-практических конференций учащихся, создании рефератов и научных докладов поможет новый мобильный компьютерный класс с ноутбуком и планшетами. Все электронное оборудование соответствует новым Санитарным правилам, введенным в действие с января 2021 года. В отремонтированном Концертном зале школы появятся складные хоровые станки, а все оркестры будут снабжены пюпитрами для нот с подсветкой.А библиотека удивит новинками в методической и нотной литературе, интерактивными пособиями для уроков музыкальной литературы и сольфеджио.Встречать всех посетителей будет мультимедийный стенд. На нем в одно касание можно будет увидеть расписание занятий, историю школы, лучшие выступления учащихся школы и много другой полезной информации. Сейчас все эти замечательные новинки проходят процедуру инвентаризации и совсем скоро займут свое достойное место в рекреациях и аудиториях школы. По словам коллектива школы, участие в нацпроекте «Культура» стало желанным подарком к 50-летнему юбилею учреждения. Школа с честью и достоинством носит имя основателя школы – Юрия Георгиевича Суткового, который стал первым заслуженным работником культуры России в системе детского музыкального образования Челябинска. Школа является победителем Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств Российской Федерации» (2015г., г. Москва), носит звание «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» (2018г. г.Санкт-Петербург», является лауреатом межрегионального конкурса «Лучшая детская школа искусств УрФО» (2019г. г. Екатеринбург).Сегодня в школе обучаются 770 учеников. Обучение ведется по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, охватывающим все направления музыкального искусства: фортепиано, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, хоровое и сольное пение.Учащиеся школы одинаково успешны и в учебной и концертной деятельности. Недавним триумфом стало выступление учащихся струнного отделения Марьям и Фатхуллы Ильясовых (преподаватель Р.Р. Сибирякова) в Совете Федерации в рамках дней Челябинской области в марте этого года. Подробнее