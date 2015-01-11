Южноуральцев приглашают принять участие в четвертом конкурсе «Лидеры России» в треке«Информационные технологии»

До 26 апреля на сайте ЛидерыРоссии.рф продолжается регистрация на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Регистрация на этот трек стартовала 31 марта 2021 года в рамках медиапрезентации проекта. Запуск трека поддержал заместитель Председателя Правительства РФ и куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.«Настоящие лидеры в этой сфере должны быть не просто узкоспециализированными кодерами или программерами, они должны быть всесторонне гармонично развитыми личностями, иметь широкий кругозор, знать историю своей страны, понимать национальный культурный код. И совместно мы будем стремиться сделать всё, чтобы жизнь каждого россиянина была комфортнее и удобнее за счёт цифровизации и за счёт цифровых сервисов. Так что ждём вас на треке «Информационные технологии», ну, и в дальнейшем, на передовых позициях госуправления», – обратился к участникам Дмитрий Чернышенко.