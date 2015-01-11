2021-04-12YEKT08:00:00 | Губерния Южноуральский кикбоксер завоевал золото чемпионата России по кикбоксингу Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера









Виктор Михайлов из Челябинска завоевал золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу в Якутске, став семикратным чемпионом страны в разделе К1 - самом жестком в этом виде ударных единоборств.Статусные состязания, впервые проходившие в Республике Саха (Якутия) с 5 по 10 апреля, были посвящены 30-летию Федерации кикбоксинга России и победы на чемпионате мира местного знаменитого спортсмена Александра Иванова. В 1991 году он принес сборной СССР золото чемпионата планеты в Лондоне, первое в истории отечественного кикбоксинга. Также был трехкратным чемпионом Советского Союза.Представитель челябинского клуба кикбоксинга К1 «Клуб 74»,мастер спорта России международного класса Виктор Михайлов одолел на ринге в Якутске трехсоперников. В первом бою взял верх над Никитой Кузякиным из Нижегородской области. В полуфинале одержал победу над Мансуром Раисовым из Чеченской Республики, во втором раунде, техническим нокаутом. А в финале превзошел чемпиона мира-2017, «международника» Саида Магомедова из Саратова. Отметим, что семь месяцев назад на чемпионате страны в Ульяновске они также бились за золото, и сильнейшим тогда раздельным решением судей был признан Виктор Михайлов. На этот раз все три арбитра отдали победу южноуральцу.Уходя с победного ринга, Виктор Михайлов хоть и был, как всегда, сдержан, но не скрывал радости и удовлетворения. Ведь седьмое за последние восемь лет российское золото далось ему нелегко.«Так получилось, что в первом бою пропустил неожиданный, сильный удар коленом в голову. И вот результат налицо, точнее, на лице, – поделился чемпион России по кикбоксингу Виктор Михайлов, – и дальше было тяжело психологически выступать с такой травмой. Но справились с этим, преодолели себя, вышли, показали класс и выиграли достойных соперников. Хочу передать привет всем, кто болел, переживал за меня, своей семье, друзьям, знакомым. Всем спасибо».В итоге подопечный заслуженного тренера России Сергея Матвеева и старшего тренера сборной Челябинской области в разделе К1 Игоря Курбатова заслужил массивный чемпионский пояс Федерации кикбоксинга России, а также две медали – стандартную, Министерства спорта России, и эксклюзивную от организаторов. Эта комбинированная награда означает ступени, восходящие к Олимпиаде. Если их сложить, то получается круг. На каждом сегменте прописаны имена восьми якутских чемпионов мира, начиная с 1991 года.Во время церемонии награждения аспиранту Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктору Михайлову также был вручен специальный приз от семьи первопроходца якутского кикбоксинга Александра Иванова, который выступал в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века в этой же весовой категории до 63,5 килограммов.Наш земляк, дающий параллельный зачет Пермскому краю, вошел в состав российской сборной, которая в ноябре 2021 года выступит на чемпионате мира по кикбоксингу. Планировалось, что эти суперсостязания пройдут в Москве, но из-за рекомендаций Всемирного антидопингового агентства Всемирная федерация кикбоксинга решила перенести старт в другую страну.







Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. МиллераВиктор Михайлов из Челябинска завоевал золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу в Якутске, став семикратным чемпионом страны в разделе К1 - самом жестком в этом виде ударных единоборств.Статусные состязания, впервые проходившие в Республике Саха (Якутия) с 5 по 10 апреля, были посвящены 30-летию Федерации кикбоксинга России и победы на чемпионате мира местного знаменитого спортсмена. В 1991 году он принес сборной СССР золото чемпионата планеты в Лондоне, первое в истории отечественного кикбоксинга. Также был трехкратным чемпионом Советского Союза.Представитель челябинского клуба кикбоксинга К1 «Клуб 74»,мастер спорта России международного классаодолел на ринге в Якутске трехсоперников. В первом бою взял верх надиз Нижегородской области. В полуфинале одержал победу надиз Чеченской Республики, во втором раунде, техническим нокаутом. А в финале превзошел чемпиона мира-2017, «международника»из Саратова. Отметим, что семь месяцев назад на чемпионате страны в Ульяновске они также бились за золото, и сильнейшим тогда раздельным решением судей был признан Виктор Михайлов. На этот раз все три арбитра отдали победу южноуральцу.Уходя с победного ринга, Виктор Михайлов хоть и был, как всегда, сдержан, но не скрывал радости и удовлетворения. Ведь седьмое за последние восемь лет российское золото далось ему нелегко.«Так получилось, что в первом бою пропустил неожиданный, сильный удар коленом в голову. И вот результат налицо, точнее, на лице,поделился чемпион России по кикбоксингу– и дальше было тяжело психологически выступать с такой травмой. Но справились с этим, преодолели себя, вышли, показали класс и выиграли достойных соперников. Хочу передать привет всем, кто болел, переживал за меня, своей семье, друзьям, знакомым. Всем спасибо».В итоге подопечный заслуженного тренера Россиии старшего тренера сборной Челябинской области в разделе К1заслужил массивный чемпионский пояс Федерации кикбоксинга России, а также две медали – стандартную, Министерства спорта России, и эксклюзивную от организаторов. Эта комбинированная награда означает ступени, восходящие к Олимпиаде. Если их сложить, то получается круг. На каждом сегменте прописаны имена восьми якутских чемпионов мира, начиная с 1991 года.Во время церемонии награждения аспиранту Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктору Михайлову также был вручен специальный приз от семьи первопроходца якутского кикбоксинга, который выступал в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века в этой же весовой категории до 63,5 килограммов.Наш земляк, дающий параллельный зачет Пермскому краю, вошел в состав российской сборной, которая в ноябре 2021 года выступит на чемпионате мира по кикбоксингу. Планировалось, что эти суперсостязания пройдут в Москве, но из-за рекомендаций Всемирного антидопингового агентства Всемирная федерация кикбоксинга решила перенести старт в другую страну. Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера AzAzA 2021-04-12YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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