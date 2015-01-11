На Южном Урале в мае начнутся работы по благоустройству 246 дворов и общественных пространств

В Челябинской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик обретут 128 скверов и 118 дворов, сообщает минстрой.Это больше, чем было запланировано изначально. Существенная экономия по результатам проведения торгов позволила в этом году включить в план благоустройства вместо 70 дворов 118, а вместо 117 общественных пространств – 128. Подготовительные работы уже начались, в мае, когда оттает грунт, они продолжатся в полном объеме. Общий объем финансирования составит 1,3 млрд рублей. Кроме того, продолжится реализация двух проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – это парк культуры им. Н.Д. Томина в Троицке и набережная «Родной берег» в Нязепетровске.А какие объекты будут благоустроены в следующем году, предстоит решить южноуральцам в рамках всероссийского голосования. С 26 апреля по 30 мая на новой платформе 74.gorodsreda.ru жители всех 43 муниципалитетов будут сами выбирать, что и в каком общественном месте должно появиться: лавочки, уличные тренажеры или качели. Списко объектов для голосования уже известен.Например, уфалейцам предложат выбрать, какой из парков благоустроить в первую очередь – Комсомольский или Сиреневый. В Комсомольском парке проектом предусмотрено оформление входной арки, зонирование для активного отдыха, благоустройство пляжной зоны, дорожек и тропинок. В Сиреневом парке в проекте предлагается смонтировать уличное освещение, установить скамейки, урны, инсталляцию пятилистного цветка сирени. Существующие зеленые кусты сирени сохраняются, а рядом предусматривается высадка шаровидной ивы. В центрах сложившихся газонов планируется создать цветочные клумбы. Сложный выбор предстоит сделать уфалейцам.
Источник: Комсомольский парк