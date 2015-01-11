2021-04-12YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинске завершился юбилейный Кубок губернатора по танцевальному спорту Источник: Юлия Боровикова









Праздничный гала-концерт, более тысячи участников, яркие костюмы, зажигательные танцы и захватывающая торжественная церемония открытия соревнований – челябинский Дворец спорта «Юность» на три дня погрузился в атмосферу большого танцевального карнавала, организация которого получила восторженные отзывы от прибывших гостей из 30 регионов страны.Еще перед стартом соревнований было ясно, что нынешний ХХ Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту особенный. Анонсировавшие его организаторы отмечали, что из-за пандемии в календарном году проводится не так много соревнований высокого уровня. Именно поэтому на Южный Урал прибыли сильнейшие танцевальные пары страны. Кроме того, подобные соревнования организаторы ежегодно проводят на высочайшем уровне, задали планку, ниже которой не позволяют себе опускаться. Это также способствовало тому, что на паркет челябинского ДС «Юность» вышли лучшие из лучших.Был и еще один знаменательный момент: в этом году спортивная школа «Вероника» во главе с ее бессменным директором Вероникой Бутузовой, главным вдохновителем и директором турнира, отмечает свой 20-летний юбилей, организаторам хотелось придать Кубку губернатора-2021 особый колорит. Им можно назвать торжественную церемонию открытия соревнований. Ее сложно описать словами, это надо было видеть. Не случайно заполненные трибуны овацией провожали артистов и танцоров, принимавших в ней участие.В первый день соревнований, 9 апреля, выступали самые юные участники. 10 и 11 апреля на турнире разыграли комплекты наград среди юниоров, молодежи и взрослых танцоров. Так, были определены победители и призеры в европейской и латиноамериканской программах в различных возрастных группах и видах программы, а также в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.Отметим и успешное выступление южноуральских танцевальных пар. Наши земляки в большинстве видов программы поднимались на пьедестал почета. Но самое главное – взяли золотую медаль в одном из самых зрелищных и важных видов – в категории «Молодежь» в латиноамериканских танцах. Победителями соревнований здесь стала наша сильнейшая пара Лев Мальгин и Полина Слинькова.Отметим также и челябинский пьедестал в категории «Взрослые. Европейская программа». Победителями соревнований здесь стали Владислав Огурцов и Ксения Белоусова. Второе место у Ярослава Чаплыгина и Марии Неверович, замкнули тройку призеров Кирилл Ханевский и Карина Кузнецова. Источник: Юлия БоровиковаПраздничный гала-концерт, более тысячи участников, яркие костюмы, зажигательные танцы и захватывающая торжественная церемония открытия соревнований – челябинский Дворец спорта «Юность» на три дня погрузился в атмосферу большого танцевального карнавала, организация которого получила восторженные отзывы от прибывших гостей из 30 регионов страны.Еще перед стартом соревнований было ясно, что нынешний ХХ Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту особенный. Анонсировавшие его организаторы отмечали, что из-за пандемии в календарном году проводится не так много соревнований высокого уровня. Именно поэтому на Южный Урал прибыли сильнейшие танцевальные пары страны. Кроме того, подобные соревнования организаторы ежегодно проводят на высочайшем уровне, задали планку, ниже которой не позволяют себе опускаться. Это также способствовало тому, что на паркет челябинского ДС «Юность» вышли лучшие из лучших.Был и еще один знаменательный момент: в этом году спортивная школа «Вероника» во главе с ее бессменным директором, главным вдохновителем и директором турнира, отмечает свой 20-летний юбилей, организаторам хотелось придать Кубку губернатора-2021 особый колорит. Им можно назвать торжественную церемонию открытия соревнований. Ее сложно описать словами, это надо было видеть. Не случайно заполненные трибуны овацией провожали артистов и танцоров, принимавших в ней участие.В первый день соревнований, 9 апреля, выступали самые юные участники. 10 и 11 апреля на турнире разыграли комплекты наград среди юниоров, молодежи и взрослых танцоров. Так, были определены победители и призеры в европейской и латиноамериканской программах в различных возрастных группах и видах программы, а также в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.Отметим и успешное выступление южноуральских танцевальных пар. Наши земляки в большинстве видов программы поднимались на пьедестал почета. Но самое главное – взяли золотую медаль в одном из самых зрелищных и важных видов – в категории «Молодежь» в латиноамериканских танцах. Победителями соревнований здесь стала наша сильнейшая пара.Отметим также и челябинский пьедестал в категории «Взрослые. Европейская программа». Победителями соревнований здесь стали. Второе место у, замкнули тройку призеров AzAzA 2021-04-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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