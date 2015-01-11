» Центральная городская библиотека приглашает на выставку

Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают 18 АПРЕЛЯ в 15 часов на открытие XII отчётной выставки участников фотоклуба.

Прошедший год внес свои коррективы в работу клуба, но не отменил традиционной отчетной выставки. Участники попробовали себя в новых техниках и жанрах - зрителю предстоит познакомиться с результатами творческих экспериментов и необычных решений.

Также на открытии у гостей будет возможность пообщаться с авторами работ, послушать живую музыку, интересно провести время.

Телефон для справок 2-30-78. Вход свободный.

В библиотеке действует масочный режим.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46569/