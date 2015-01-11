Педагоги Челябинской области могут принять участие в «Уроке самоуправления»

21 апреля, в День местного самоуправления, в рамках Всероссийского конкурса лучших педагогических практик состоится «Урок местного самоуправления». В мероприятии примут участие педагоги общеобразовательных учреждений и преподаватели высших учебных заведений.Цель проекта - вовлечение учащихся в муниципальные программы развития территорий, повышение компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах развития местного самоуправления и др. Участие в подобных практиках должно также помочь молодым гражданам осознать собственную роль в развитии местного сообщества, а также способствовать гражданскому воспитанию и формированию позиции личной ответственности за территорию проживания.Всероссийский конкурс состоится по результатам проведения в образовательных организациях Всероссийского «Урока местного самоуправления» в три этапа: заочный и очные. Заочный этап - это подача заявок и материалов на Всероссийский конкурс. Очный этап состоится 23 апреля в Москве в формате презентаций образовательных программ и методик работ участников. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре в рамках Всероссийского муниципального форума в Анапе.К конкурсным материалам предъявляется ряд требований: работы должны соответствовать целям, задачам и теме Всероссийского конкурса. Особо отмечаются творческий подход и оригинальность, возможность использования и тиражирования практик в образовательных организациях.Регистрация участников и прием материалов проходят до 17 апреля 2021 года по ссылке.