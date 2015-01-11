2021-04-14YEKT14:00:00 | Губерния Доступность дошкольного образования в Челябинской области превысила 99 процентов Источник: skidpo.ru









На Южном Урале продолжается работа по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит работу на постоянном контроле. «У меня нет никаких сомнений, что мы обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования в регионе. По всем муниципалитетам мы эту проблему решить можем, и мы должны это сделать», – подчеркнул Алексей Текслер.В этом году в регионе откроется 13 новых детских садов более чем на 2,5 тыс. мест. Два из них начнут работать в Магнитогорске, два – в Копейске, восемь – в Челябинске и один – в Карталах.Основная проблема в обеспечении охвата детей услугами дошкольного образования – территориальная доступность. В нашей области в малочисленных населенных пунктах, не имеющих на своей территории объектов образования, проживает более 3,5 тыс. детей. Из них почти 2,3 тыс. являются воспитанниками детских садов, расположенных в соседних населенных пунктах, почти 400 детей стоят в очереди в ожидании места и пойдут в садик, как только наступит желаемая дата зачисления. 800 детей не зарегистрированы в электронной очереди.«Один из вариантов решения проблемы – организация подвоза. В настоящее время подвоз осуществляется в 19 муниципалитетах для 1100 дошкольников. Количество детей на подвозе за прошедшие два месяца увеличилось на 87 человек», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.В Верхнеуральском районе с начала года закупили 35 удерживающих устройств для детей, что позволило оперативно организовать их подвоз к детскому саду на школьных автобусах. Также началась работа по организации подвоза в Красноармейском, Кунашакском, Сосновском и Октябрьском районах.«Вопрос организации подвоза следует решать до начала комплектования групп на новый учебный год, в летний период», – добавила Елена Коузова.Для детей, проживающих в малочисленных населенных пунктах, где нет детского сада, но функционирует школа, будут организованы дошкольные группы при школах. Такую форму работы выбрали Ашинский, Сосновский и Чебаркульский районы. В Кунашакском и Еманжелинском районах планируется организовать семейные группы. Источник: skidpo.ruНа Южном Урале продолжается работа по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит работу на постоянном контроле. «У меня нет никаких сомнений, что мы обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования в регионе. По всем муниципалитетам мы эту проблему решить можем, и мы должны это сделать», – подчеркнул.В этом году в регионе откроется 13 новых детских садов более чем на 2,5 тыс. мест. Два из них начнут работать в Магнитогорске, два – в Копейске, восемь – в Челябинске и один – в Карталах.Основная проблема в обеспечении охвата детей услугами дошкольного образования – территориальная доступность. В нашей области в малочисленных населенных пунктах, не имеющих на своей территории объектов образования, проживает более 3,5 тыс. детей. Из них почти 2,3 тыс. являются воспитанниками детских садов, расположенных в соседних населенных пунктах, почти 400 детей стоят в очереди в ожидании места и пойдут в садик, как только наступит желаемая дата зачисления. 800 детей не зарегистрированы в электронной очереди.«Один из вариантов решения проблемы – организация подвоза. В настоящее время подвоз осуществляется в 19 муниципалитетах для 1100 дошкольников. Количество детей на подвозе за прошедшие два месяца увеличилось на 87 человек», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.В Верхнеуральском районе с начала года закупили 35 удерживающих устройств для детей, что позволило оперативно организовать их подвоз к детскому саду на школьных автобусах. Также началась работа по организации подвоза в Красноармейском, Кунашакском, Сосновском и Октябрьском районах.«Вопрос организации подвоза следует решать до начала комплектования групп на новый учебный год, в летний период», – добавила Елена Коузова.Для детей, проживающих в малочисленных населенных пунктах, где нет детского сада, но функционирует школа, будут организованы дошкольные группы при школах. Такую форму работы выбрали Ашинский, Сосновский и Чебаркульский районы. В Кунашакском и Еманжелинском районах планируется организовать семейные группы. AzAzA 2021-04-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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