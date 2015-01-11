Сквер на площади Б.В. Броховича могут благоустроить в 2022 году

26 апреля на сайте https://74.gorodsreda.ru/ стартует голосование, которое продлится до 30 мая. У каждого жителя округа старше 14 лет будет ровно 35 дней, чтобы определиться с тем, какую территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке.
Одним из представленных на голосование объектов Озерска для благоустройства в 2022 году является сквер на площади им. Б.В. Броховича.
Сквер, с расположенной в центре стелой «Прометей», посвященной первопроходцам атомной отрасли, давно стал знаковым местом. В День города, День Победы, День работника атомной промышленности на площади и в сквере проходят масштабные городские мероприятия. Это пространство также является излюбленным местом для прогулок родителей с детьми, пожилых людей. В 2009 году в сквере был установлен мемориальный камень, посвященный памяти легендарного директора ПО «Маяк» Бориса Васильевича Броховича.
По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, в рамках комплексного благоустройства сквера предусмотрены обновление части кустарниковой и древесной растительности, замена асфальтового покрытия. На территории разместят скамейки, урны, поменяют ограждение вокруг памятника первопроходцам, бордюры по периметру клумб. Преобразится также основание памятника-стелы «Прометей».
Кроме того, в сквере запланирована реконструкция наружного освещения - замена старых световых опор на современные энергосберегающие светильники.
Дизайн-проект благоустройства сквера. Дневной и ночной виды.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа