Двое челябинцев получили шанс стать руководителями Всероссийских трудовых проектов РСО

Представители Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов участвуют в онлайн-этапе школы подготовки командных составов штабов Всероссийских трудовых проектов РСО. В дистанционном формате школа проходит с 14 по 16 апреля, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.Один из молодых людей, куратор строительного направления студенческих отрядов Челябинской области Константин Одинцов (фото вверху), участвует в школе третий год подряд. Летом 2019 года он был командиром Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». А вот представитель стройотряда «Маяк» Виктор Мамонтов (фото внизу) впервые решил попробовать себя в данном конкурсе. Будучи уже четыре года в рядах студотрядовского движения, он трудился на строительстве космодрома «Восточный», «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, в Калининграде и на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.Главное задачей школы является отбор кандидатов в состав штабов Всероссийских трудовых проектов по направлениям деятельности: строительное, сервисное, медицинское, сельскохозяйственное, профильное. Для прохождения в очный этап участникам необходимо успешно справиться с заданиями «на удаленке» — презентовать себя и пройти собеседование.Также в школе ребята узнают основы работы руководящего состава трудового проекта, ознакомятся с документацией и рассмотрят вопросы охраны труда, организации досуговой деятельности.До 19 апреля включительно будет известен список конкурсантов, прошедших на очный этап. Обучение в офлайн-формате состоится 28 апреля в Москве.
Источник: ЧОСО