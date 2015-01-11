» На Челябинскую область надвигается холодный фронт

С 16 апреля в Челябинской области ожидается похолодание. В ночные часы ртутные столбики опустятся до минусовых значений. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

«С севера надвигается холодный фронт. Завтра он подойдет к северным районам Челябинской области. В связи с этим погода переменится. За этим фронтом идут более холодные воздушные массы, поэтому температуры будут понижаться и дальше»,

— прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Так, в ночь на пятницу в регионе столбики термометров покажут 0, +5°C, в низинах похолодает до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +9, +14°C, на юге будет по-прежнему тепло — до +22°C. Возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-chelyabinskuyu-oblast-opuskaetsya-kholodnyy-front/