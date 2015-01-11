2021-04-19YEKT05:00:00 | Губерния Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов Источник: myfamilydoctor.ru









Размер компенсации равен стоимости услуг по реабилитации и оздоровлению, но не более 28 754 рублей. На эти цели из бюджета Челябинской области в 2021 году предусмотрено 97 млн 763 тыс. рублей. Планируется, что в 2021 году областную субсидию получат родители 3 400 детей с ограничениями по здоровью.Поручение обеспечить дополнительные возможности для реабилитации детей с инвалидностью глава региона Алексей Текслер дал в 2019 году по итогам поездок в территории области.«Отдых и оздоровление организуют различные ведомства, однако, учитывая спектр заболеваний, не всегда таких мероприятий бывает достаточно. Многие родители стремятся самостоятельно оплачивать курсы оздоровления и реабилитации. Принимая во внимание трудную жизненную ситуацию в семьях, где воспитываются особые дети, а также высокую стоимость услуг в коммерческих организациях, было принято решение компенсировать часть расходов за счет областного бюджета», – подчеркнул губернатор Алексей Текслер.Размер выплаты равен стоимости услуг по реабилитации и оздоровлению, но не более 28 754 рублей. На эти цели из бюджета Челябинской области в 2021 году предусмотрено 97 млн 763 тыс. рублей. Планируется, что областную субсидию получат родители 3 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.«Впервые минсоц начал предоставлять эту меру социальной поддержки в 2020 году, однако первоначальные планы пришлось скорректировать в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что в 2021 году нам удастся оздоровить за счет областной субсидии гораздо больше ребят с ограничениями по здоровью. Даже предусмотрено получение компенсации за реабилитацию ребенка за границей, раньше такого не было», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.За получением выплаты необходимо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства. Продолжительность курса оздоровления должна составлять не менее 21 календарного дня. Основная деятельность организации, оказывающей услуги, должна быть направлена на оздоровление и реабилитацию. Это может быть санаторий, частный медицинский центр и др. Компенсация не предоставляется, если в год обращения ребенок-инвалид получал путевку через Фонд социального страхования либо реабилитационные услуги в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Добавим, также дети с инвалидностью могут бесплатно пройти реабилитацию в областных и муниципальных учреждениях системы социальной защиты. Источник: myfamilydoctor.ruРазмер компенсации равен стоимости услуг по реабилитации и оздоровлению, но не более 28 754 рублей. На эти цели из бюджета Челябинской области в 2021 году предусмотрено 97 млн 763 тыс. рублей. Планируется, что в 2021 году областную субсидию получат родители 3 400 детей с ограничениями по здоровью.Поручение обеспечить дополнительные возможности для реабилитации детей с инвалидностью глава регионадал в 2019 году по итогам поездок в территории области.«Отдых и оздоровление организуют различные ведомства, однако, учитывая спектр заболеваний, не всегда таких мероприятий бывает достаточно. Многие родители стремятся самостоятельно оплачивать курсы оздоровления и реабилитации. Принимая во внимание трудную жизненную ситуацию в семьях, где воспитываются особые дети, а также высокую стоимость услуг в коммерческих организациях, было принято решение компенсировать часть расходов за счет областного бюджета», – подчеркнул губернаторРазмер выплаты равен стоимости услуг по реабилитации и оздоровлению, но не более 28 754 рублей. На эти цели из бюджета Челябинской области в 2021 году предусмотрено 97 млн 763 тыс. рублей. Планируется, что областную субсидию получат родители 3 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.«Впервые минсоц начал предоставлять эту меру социальной поддержки в 2020 году, однако первоначальные планы пришлось скорректировать в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что в 2021 году нам удастся оздоровить за счет областной субсидии гораздо больше ребят с ограничениями по здоровью. Даже предусмотрено получение компенсации за реабилитацию ребенка за границей, раньше такого не было», — отметила министр социальных отношений Челябинской области.За получением выплаты необходимо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства. Продолжительность курса оздоровления должна составлять не менее 21 календарного дня. Основная деятельность организации, оказывающей услуги, должна быть направлена на оздоровление и реабилитацию. Это может быть санаторий, частный медицинский центр и др. Компенсация не предоставляется, если в год обращения ребенок-инвалид получал путевку через Фонд социального страхования либо реабилитационные услуги в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Добавим, также дети с инвалидностью могут бесплатно пройти реабилитацию в областных и муниципальных учреждениях системы социальной защиты. AzAzA 2021-04-19YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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