В ДК «Маяк» состоялся концерт к 75-летию Александра Гапонова

16 апреля во дворце культуры «Маяк» прошел вечер-концерт «Есть только миг», посвященный юбилею талантливого вокалиста, который 50 лет служил родному городу и его культуре - Александру Гапонову.

Александра Гапонова не стало год назад, но до сих пор он остается «золотым» голосом озерской сцены и целой вехой в истории озерской культуры.

В списке оркестров и ансамблей, с которыми сотрудничал исполнитель, значатся ОРНИ Сергея Золина, ВИА «ДилиБом», вокальный класс ДК «Маяк», эстрадный оркестр «Ровесник» Виктора Завьялова.

Организаторами концерта стали внук Александра Гапонова Евгений и вдова Александра Александровича - Любовь Ивановна Гапонова, которые и открыли концерт.

Начальник управления культуры Озерского городского округа Светлана Степанова выразила слова признания замечательному человеку и обладателю прекрасного голоса, который был знаком многим озерчанам.

Соратник по клубу «Таланты и поклонники» Юрий Климов прочел свои стихи, друг детства Юрий Власенко поделился воспоминаниями.

В концерте приняли участие: Евгений Гапонов, преподаватель ОГКИ Ирина Борейко, народный артист России Николай Глазков, солист «Культурно-досугового центра» Дмитрий Черепенин, финалист проекта «Голос» Артем Каторгин.

Неоценимую помощь в подготовке и проведении концерта оказала приглашенный режиссер Первого канала Тамара Сиранашвили, а также все технические службы дворца культуры «Маяк».

В заключительном слове Евгений Гапонов поблагодарил зрителей, за то, что они чтят и помнят Александра Гапонова, память о котором будет жить в песнях и сердцах озерчан.

Информация и фото КДЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46636/