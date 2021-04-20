Владимир Путин призвал россиян привиться от COVID-19

Владимир Путин напомнил о трудностях 2020 года, связанных с пандемией коронавируса, и поблагодарил врачей и социальных работников за самоотверженную работу.

«Радуешься за людей, которые исполняют там свой долг. Ну до слез прямо!»

— отозвался глава государства о работниках системы социальной защиты.

Напомнив о проблемах, вставших перед страной весной 2020 года, Владимир Путин перешел к дню сегодняшнему и призвал граждан РФ сделать прививку от ковида.

«Центральное значение имеет вакцинация, это позволит осенью сформировать в России коллективный иммунитет. Еще раз обращаюсь к гражданам России: сделайте прививку, только так мы победим. Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть»,

— настаивает президент.

Путин также сообщил о новшествах в сфере здравоохранения: так, по словам президента, во все регионы поступят мобильные диагностические комплексы, а в ближайшие три года парк машин службы скорой медицинской помощи пополнится пятью тысячами новых автомобилей.

Правительство РФ получило задачу максимальные усилия приложить к решению проблемы смертности от сердечно-сосудистых заболеваний: по сердцу и сосудам коронавирус бьет в первую очередь, заявил президент.

https://www.1obl.ru/news/politika/vladimir-putin-prizval-rossiyan-privitsya-ot-covid-19/